Catherine Deneuve "trop petite et trop grosse" : délicats souvenirs de son ex-mari David Bailey

Après sa séparation d'avec Roger Vadim, le père de son fils Christian, Catherine Deneuve s'est mariée avec le Britannique David Bailey. La comédienne et le célèbre photographe ont formé un couple star des années 1960. Un mariage que les deux artistes évoquent aujourd'hui dans le livre Look Again (éd. Macmillan), les mémoires de David Bailey, dont le magazine Elle dévoile des extraits dans son édition du 22 janvier 2021. Les confidences de l'actrice française sont d'autant plus précieuses qu'elle se veut d'ordinaire très discrète sur sa vie privée.

L'ouvrage offre un aperçu de la folie des sixties et du Swinging London, dont David Bailey était une figure incontournable. C'est avec une franchise piquante que le photographe de 83 ans y raconte sa rencontre avec Catherine Deneuve, qui lui a été présentée en 1965 à Londres, par un ami commun, un certain Roman Polanski. On est loin du coup de foudre puisque le Britannique se souvient avoir trouvé l'actrice "trop petite et trop grosse" : "Moi je n'aime que les Giacometti, mais elle avait de beaux seins". Sympathique !

C'est finalement lors d'une séance photo à Paris avec l'actrice, pour le magazine Playboy, que David Bailey se laisse séduire : "C'est la seule Française marrante que je connaisse." Dans Look Again, Catherine Deneuve se souvient quant à elle : "Son regard était unique et il était si mince que je rentrais dans ses jeans." Motivé par un pari passé avec un copain, le photographe star décide de demander sa main à Catherine Deneuve dans la foulée, en la retrouvant sur un tournage en Normandie pour lui faire sa demande. Pari gagné puisque la comédienne accepte en dix minutes. Le jour du mariage, Mick Jagger et Françoise Dorléac jouent les témoins.

Deux ans de vie commune

Installé à Londres, dans la maison que possède le photographe à Primrose Hill, le couple tient jusqu'en 1967 et le divorce est finalement prononcé en 1972. David Bailey explique dans ses mémoires que son épouse avait peur des perroquets qui vivaient en liberté chez lui. Elle lui en aurait également voulu de ne pas s'être mis au français...

Pour la star française, ce n'est pas tant les oiseaux qui l'ont dérangée, mais plutôt la solitude lorsque son mari était en shooting. Au moment de leur séparation, Catherine Deneuve préfère se noyer dans le travail pour oublier la mort tragique de sa soeur jumelle Françoise Dorléac, survenue en 1967. Une épreuve durant laquelle l'actrice a tout de même pu compter sur le soutien de son époux, qui avait grandement sympathisé avec sa belle-soeur.

Suite à son divorce d'avec David Bailey, Catherine Deneuve a refait sa vie avec Marcello Mastroianni et donné naissance à leur fille, Chiara, en 1972. De son côté, David Bailey a rapidement jeté son dévolu sur un jeune mannequin, Penelope Tree, avant d'épouser dans les années 1980 Catherine Dyer, la mère de ses trois enfants, qui partage toujours sa vie.