Diaporama : Oscars 2023 : Palmarès et photos des grands gagnants, "Maman, je viens de gagner un Oscar !"

1 / 21 Oscars 2023 : Palmarès et photos des grands gagnants, "Maman, je viens de gagner un Oscar !"

2 / 21 La 95e cérémonie des Oscars a dévoilé son palmarès ! Ke Huy Quan (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles © Kevin Sullivan via Zuma Press/Bestimage © BestImage

3 / 21 La divine Michelle Yeoh a décroché l'Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Everything Everywhere All at Once ce 12 mars 2023 à Los Angeles © Abaca, John Angelillo/UPI

4 / 21 Elle devient la première actrice d'origine asiatique à remporter le trophée dans cette catégorie Michelle Yeoh a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Everything Everywhere All at Once ce 12 mars 2023 à Los Angeles © Abaca, John Angelillo/UPI

5 / 21 Fille des légendaires Tony Curtis et Janet Leigh, Jamie Lee Curtis a été récompensée pour le meilleur second rôle dans "Everything Everywhere All at Once" Jamie Lee Curtis (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

6 / 21 Une statuette qu'elle a dédié à ses illustres parents Jamie Lee Curtis (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

7 / 21 Inoubliable Demi-lune d'Indiana Jones, Ke Huy Quan a fait un retour en force avec le film Everything Everywhere All at Once. Ke Huy Quan (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

8 / 21 Il a remporté l'Oscar du meilleur second rôle masculin après une longue traversée du désert. Ke Huy Quan (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

9 / 21 L'équipe du film Everything Everywhere All at Once aux Oscars ce 12 mars 2023 à Los Angeles © Abaca, John Angelillo/UPI

10 / 21 Guillermo del Toro et son Pinocchio ont également été sacré dans la catégorie animation. Guillermo del Toro (Oscar du meilleur film d'animation pour Pinocchio), Mark Gustafson, Gary Ungar et Alex Bulkley dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

11 / 21 Troy Kotsur, Ke Huy Quan (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once), Ariana DeBose dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

12 / 21 Questlove, Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller, Shane Boris, Riz Ahmed dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

13 / 21 Jonathan Majors, James Friend, Michael B. Jordan dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

14 / 21 James Friend dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

15 / 21 Judy Chin, Adrien Morot, Annemarie Bradley dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

16 / 21 Ruth Carter dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

17 / 21 Ruth Carter dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

18 / 21 Tom Berkeley, Ross White dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage

19 / 21 Sarah Polley (Oscar de la meilleure adaptation pour Women Talking) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © Kevin Sullivan via Zuma Press/Bestimage © BestImage

20 / 21 Sarah Polley (Oscar de la meilleure adaptation pour Women Talking) dans la press-room de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © Kevin Sullivan via Zuma Press/Bestimage © BestImage