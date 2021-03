Lady Gaga : Ses chiens adorés enlevés par... un gang ? L'enquête avance

Gustav, Koji et Asia, les trois chiens de Lady Gaga, avaient dû passer quelques semaines sans leur maîtresse. Elle se trouvait en Italie sur le tournage du film House of Gucci - avec Camille Cottin et Adam Driver -, pendant trois semaines. C'est donc son dog-sitter attitré, Ryan Fischer, qui promenait les chiens le soir où il a été attaqué. Dans la panique, il était parvenu à sauver Asia, mais les deux autres étaient partis entre les mains des ravisseurs. Le jeune homme avait été touché par deux impacts de balle et rapidement hospitalisé. Pour l'heure, aucune arrestation ou mandat d'arrêt n'a encore été acté.