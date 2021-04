Lady Gaga : Mariée sublime, elle a dit oui à son chéri fictif Adam Driver

Le 28 mars dernier, Lady Gaga déclarait son amour à Michael Polansky sur Instagram. Elle lui fait pourtant une infidélité. La superstar a épousé un autre homme... pour le tournage de son prochain film !

Lady Gaga poursuit ses aventures en Italie, lieu du tournage de House Of Gucci. L'actrice et chanteuse de 35 ans a été surprise à Rome ce jeudi 8 avril 2021. Elle filmait, avec son partenaire Adam Driver, le mariage de leurs personnages, Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci.

Angélique en robe blanche, une voile en dentelle sur la tête et des souliers Manolo Blahnik aux pieds, Gaga rejouait la mariée aux anges au bras d'Adam Driver. Le couple a été photographié à leur sortie de l'église de Santa Maria in Campitelli. Après la scène du baiser en bateau sur le lac de Côme, la relation fictive des deux acteurs s'est concrétisée !

En réalité, Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci se sont mariés en 1973. Ils ont eu deux filles, Allegra et Alessandra, et se sont séparés en 1985. Leur divorce a officiellement été prononcé en 1991.