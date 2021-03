Lady Gaga fête ses 35 ans : elle dévoile la folle (et onéreuse) surprise de son amoureux !

C'est certain : Lady Gaga est folle amoureuse de son nouveau compagnon, Michael Polansky. En même temps, difficile de résister à ses petites attentions délicates envers celle qui fait battre son coeur. Celle qui fête son 35e anniversaire ce dimanche 28 mars 2021 a eu le plaisir de se réveiller avec un cadeau de son homme, alors qu'ils sont séparés par un océan et des milliers de kilomètres.

Comme elle l'a montré dans une publication sur son compte Instagram, Lady Gaga a reçu un gigantesque bouquet de fleurs. Présentées dans un joli pot en osier, ces nombreuses fleurs de champs blanches sont d'une élégance rare ; et nul doute que cela a sans doute coûté très cher. De quoi faire battre le coeur de l'actrice et chanteuse, qui tourne actuellement le film House of Gucci à Rome, en Italie.

"Quand ton copain t'offre toutes les fleurs de Rome pour ton anniversaire. Je t'aime mon chéri. J'ai tellement hâte d'être de retour à la maison avec toi et nos chiens, c'est tout ce dont j'ai besoin", a tendrement écrit l'interprète de Rain on me sur Instagram.