Lady Gaga pose avec son nouveau chéri Michael Polansky et fait une annonce...

Très amoureuse de Michael Polansky, Lady Gaga a ajouté une nouvelle photographie de son chéri le 15 février 2020 sur Instagram. En légende, elle écrit : "Bonne Saint-Valentin !" puis imitant sûrement son homme, elle ajoute : "Bébé, est-ce que j'ai du rouge à lèvres partout sur moi ?" Légèrement à en voir les lèvres de Michael, mais qu'il se rassure, cela n'enlève en rien la complicité et la tendresse qui semble émaner de leur couple. Après une folle (et sûrement torride) soirée passée à deux, Lady Gaga a ainsi partagé son bonheur d'avoir désormais trouvé l'homme qui comble ses moindres désirs. Quelques heures plus tôt, elle faisait une annonce en forme de doctrine de vie...

La veille, le jour de la fête des amoureux, l'interprète du titre Bad Romance avait publié un post énigmatique via Instagram. À côté d'un cliché où elle apparaît avec de nombreuses bagues, elle expliquait à ses followers l'histoire d'une vieille tradition : "Saviez-vous qu'une vieille tradition veut que ce ne soit que pendant une année bissextile, le 29 février, que les femmes puissent demander un homme en mariage ? Nous sommes en 2020, et toute personne, quelle que soit son identité sexuelle, peut faire sa demande à n'importe qui, n'importe quand ! Alors que nous célébrons tous l'amour aujourd'hui, je mets cette bague à mon propre doigt en signe d'amour pour moi et pour mes fans et pour rappeler que nous sommes tous nés des superstars."

Une volonté pour l'artiste de 33 ans de rappeler que bien avant d'aimer un partenaire, il est primordial de s'aimer en tant que personne mais aussi de souligner l'amour qu'elle porte à ses fans. Qui sait, peut-être aussi un "subtil" moyen pour Lady Gaga de faire comprendre à son amoureux qu'elle aimerait passer à la vitesse supérieure ? Ou une annonce cachée qu'elle compte demander la main à son chéri le 29 février prochain ?

Pour rappel : Lady Gaga a officialisé sa relation avec Michael Polansky sur Instagram le 3 février 2020. Son chéri est le PDG de Parker Group. Businessman, Michael a fondé la Parker Foundation avec Sean Parker, une association dédiée aux sciences sociales, à la santé publique mais aussi à la citoyenneté. Il a aussi imaginé la Parker Institue for Cancer Immunotherapy, qui met en relation les plus grands immunologues et les centres spécialisés dans le traitement des cancers.