Lady Gaga amoureuse : Nouvelle photo idyllique avec Michael Polansky

Pour rappel, Lady Gaga et Michael Polansky ont officialisé leur relation le 3 février dernier, par le biais d'une publication Instagram. Ceci survenait après que le couple a été vu ensemble au Super Bowl, qui se déroulait à Miami. C'est également à cette période que le nom de Michael Polansky est sorti dans la presse. Auparavant, on se demandait juste qui pouvait bien être ce mystérieux homme que Lady Gaga avait embrassé au Nouvel An, dans un restaurant de Las Vegas.

PDG de Parker Group, Michael Polansky est également un philanthrope reconnu, notamment grâce à son Parker Institue for Cancer Immunotherapy, qui met en relation les plus grands immunologues et les centres spécialisés dans le traitement des cancers.

Par le passé, Lady Gaga a été fiancée à l'agent Christian Carino, de qui elle est séparée depuis près d'un an. Après sa rupture, elle avait vécu une brève idylle avec son ingénieur du son, Dan Horton, cet été avant d'annoncer être célibataire quelques semaines plus tard.