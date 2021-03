Lady Gaga : Baiser romantique avec Adam Driver lors d'une balade en bateau

Après A Star Is Born, Lady Gaga repart à la conquête du grand écran ! Elle est la star du très attendu House of Gucci, réalisé par Ridley Scott et inspiré de faits réels. L'actrice et chanteuse poursuit le tournage du film en Italie, tournage au cours duquel elle a embrassé son partenaire de jeu.

Après Rome, Lady Gaga a posé ses valises à Milan ! Adam Driver et elle y poursuivent le tournage du film House of Gucci et ont filmé de nouvelles scènes du long métrage sur le lac de Côme. Jeudi 18 mars 2021, le couple fictif est monté à bord d'une petite embarcation en bois pour une séquence amoureuse. Une Lady Gaga chic en robe florale courte et Adam Driver se sont embrassés sur le bateau.

Dans House of Gucci, Lady Gaga et Adam Driver jouent les personnages de Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci. Le film est adapté du livre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed écrit par Sara Gay Forden et sorti en 2001. L'ouvrage est consacré au meurtre de Maurizio, commandité par son ex-épouse.