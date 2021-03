Jared Leto méconnaissable pour House of Gucci : énième transformation radicale

Par le passé, on a déjà vu Jared Leto entamer des transformations physiques exceptionnelles. En Joker, en junkie dans Requiem for a Dream, obèse dans Chapter 27, bodybuildé dans Morbius.... l'acteur américain est un véritable caméléon. Au final, ce n'est pas si étonnant de le voir désormais bedonnant, chauve et moustachu pour le film House of Gucci.

Jared Leto, 49 ans, a été photographié dans un maquillage qui semble plus vrai que nature pour son personnage de Paolo Gucci, lors du tournage milanais du long-métrage, le lundi 15 mars 2021. En costume de satin violet, une longue chevelure poivre et sel descendant jusqu'aux épaules et quelques rides, Jared Leto est tout simplement méconnaissable. Chapeau au paparazzi qui est parvenu à le reconnaître, alors qu'il discutait tranquillement avec Al Pacino.

Le prochain film de Riley Scott fait déjà couler beaucoup d'encore, notamment avecs transformations physiques incroyables. La semaine dernière, on avait déjà du mal à distinguer Lady Gaga sous les traits de Patrizia Reggiani. Aujourd'hui, on découvre ces photos de Jared Leto, discutant tranquillement avecAl Pacino , interprète de Aldo Gucci.

Le film - actuellement en tournage - est adapté du livre à succès The House of Gucci de Sara Gay Forden. La France est fièrement représentée par Camille Cottin, qui a décroché le rôle de Paola Franchi. Elle y interprète la nouvelle femme de Paolo Gucci (Jared Leto), assassiné par Patrizia Reggiani (Lady Gaga) avant qu'elle ne puisse se marier. Pour l'occasion, Gucci avait accepté d'ouvrir ses archives. Un film qui devrait sortir cette année.