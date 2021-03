Diaporama Jared Leto méconnaissable pour House of Gucci : énième transformation radicale

Jared Leto méconnaissable pour House of Gucci : énième transformation radicale

Jared Leto et Al Pacino tournent une scène en extérieur pour le film "House of Gucci" (Gucci) à la villa Balbiano sur le Lac de Côme.

Jared Leto - Daniel Kaluuya remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour "Judas and the Black Messiah" de Shaka King lors de la la 78ème cérémonie des Golden Globes, le 28 février 2021. (captures d'écran) En raison de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), les acteurs sont en visioconférence.