Jared Leto ultramaquillé, Camelia Jordana flamboyante... face à deux artistes presque nues pour la Fashion Week

Dans un décor végétal, à la fois sombre et étincelant, les mannequins de la marque Acne Studios se sont succédés pour présenter les nouvelles créations de la maison suédoise pour la Fashion Week parisienne ce 1er mars 2023, collection prêt-à-porter Automne-Hiver 2023. Un événement pour lequel la star américaine Jared Leto a fait le déplacement, paré de ses plus beaux atours et notamment un maquillage fascinant pour rendre son regard encore plus envoûtant. Le héros de Requiem for a dream qui ne semble pas vieillir (51 ans) a également porté un long manteau marron brillant le même jour à Paris, pouvant se laisser aller à toutes les fantaisies à l'heure de la mode parisienne.

Victor Belmondo faisait également partie des invités du défilé Acne Studios, il s'est donc accordé une pause mode dans son agenda professionnel bien rempli. On retrouve en effet le désormais célèbre petit-fils de Jean-Paul Belmondo dans le film Arrête tes mensonges, adapté du best seller de Philippe Besson, ainsi que dans la peau du réalisateur Roger Vadim dans le biopic Bardot. Camelia Jordana a misé sur un rouge incendiaire et moulant pour son look au défilé, elle que l'on a hâte de découvrir dans la future série de Disney+. Elle jouera au côté de Simon Ehrlacher (Plus belle la vie) dans la création originale Irrésistible.

Les regards se sont portées sur les tenues créées par la maison fondée par Jonny Johansson mais pas seulement. Gigi Goode, drag queen américaine connue pour RuPaul's Drag Race, s'est montrée peu vêtue avec un look osé couleur bleu pastel. Audacieuse, Ashnikko l'était aussi. Chanteuse, compositrice et rappeuse américaine vivant à Londres, l'interprète du titre It's Me répand l'extravagance toute britannique sans grand mal avec sa tenue toute en transparence.