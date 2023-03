Leïla Bekhti, stylée entre copines : elle évite la photo de couple avec son mari Tahar Rahim, pudique mais chic

Pour le premier défilé de la marque Marcia, fondée par Emma Reynaud, les stars françaises ont fait le déplacement ! Il faut dire que la créatrice a une bande d'amies très proches et qui ont déjà posé pour ses créations. La Parisienne était donc ravie ce 1er mars 2023 dans le cadre de la Fashion Week d'accueillir tant de beau monde. Ainsi, Leïla Bekhti a pris la pose avec ses amies Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos dans des looks certainement issus de la collection Marcia.

Fidèle à sa pudeur quand il s'agit de son amoureux, Leïla Bekhti ne s'est pas affichée avec son époux et père de ses trois enfants, Tahar Rahim - ils se sont également tenus à bonne distance aux César, mais a multiplié les photos entre copines ou bien avec son complice de La Flamme, Jonathan Cohen. Ce dernier n'a pas pris la pose avec sa compagne Piu Piu non plus, car elle était prise par le show où elle a défilé et dévoilé son ventre de femme enceinte, le couple attend en effet son deuxième enfant.

Emma Reynaud a pu partager son travail également avec le réalisateur Etienne Chatiliez, les acteurs Vincent Lacoste, Sami Outalbali et Gilles Lellouche, le mannequin Tina Kunakey, Olivio "Oli" Ordonez sans Big Flo, ainsi que les comédiennes Anaïs Demoustier, Zoé Adjani et Gaïa Weiss. D'autres figures de la mode comme Jeanne Damas et Ora ïto étaient également de la partie.

Marcia est une marque parisienne qui veut allier confort, sensualité et écoresponsabilité. En effet, Emma Reynaud veut mettre en valeur les femmes tout en respectant la planète avec des matières issues du développement durable. Épouse du producteur de cinéma Hugo Sélignac (Bac Nord, Novembre), la designeuse peut compter sur sa sphère proche qui mêle mode et cinéma pour valoriser son travail.