Jonathan Cohen, 2ème bébé en route ! Sa compagne Piu Piu défile enceinte, moulée dans une robe stylée

Paris vit au rythme de la Fashion Week avec les collections Prêt-à-porter de l'automne-hiver 2023-2024. Ce 1er mars 2023, la jeune marque parisienne fondée par Emma Reynaud, Marcia, a assuré son premier show et pour l'occasion, les copines et les copains de la créatrice se sont bousculées. Ainsi, l'experte en mode et épouse du producteur Hugo Sélignac (Bac Nord, Novembre...) a pu compter sur la venue d'une foule de personnalités parmi lesquelles se distingue Jonathan Cohen. Il n'était pas seulement venu soutenir la designeuse, mais aussi, sa compagne Piu Piu.

En effet, lors du défilé, la célèbre DJ Piu Piu, musicienne d'origine uruguayenne, curatrice musicale, animatrice de radio et créatrice de l'agence de talents Good Sisters a fait partie des mannequins qui ont porté les tenues de la maison Marcia. Elle a alors dévoilé dans une robe moulante noire son baby bump, surmonté par une fine chaîne. Très à l'aise sur le catwalk, la jeune femme rayonne pour cette seconde grossesse. L'acteur et elle sont en effet déjà parents d'une fille, Gloria, née en 2019.

D'ailleurs, l'irrésistible héros de La Flamme (42 ans) avait abordé son désir d'agrandir sa famille dans l'émission QG de Guillaume Pley : "J'aimerais avoir un deuxième enfant. Moi je suis fils unique de base, c'est quand même pas mal si ma fille a l'occasion d'avoir un petit frère ou une petite soeur, pour une histoire de solitude. Le truc où tu te dis : 'C'est cool quand même d'avoir un partenaire, un clin d'oeil." Un voeu en route d'être exaucé, sous le signe de l'amour et de la mode... responsable ! Car Marcia met l'accent sur l'écoresponsabilité et les pièces sont entièrement produites dans le Sud de la France.

S'il ne s'est pas affiché avec sa compagne, très pudique quand il s'agit de s'afficher devant les objectifs, Jonathan Cohen a toutefois pris la pose avec son copain Gaulois d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, ainsi que sa grande amie Leïla Bekhti.