"Ils s'en contrebalancent" : Leïla Bekhti maman de 3 enfants, ces principes sur lesquels elle ne tergiverse pas

Dans quelques minutes, la 48ème cérémonie des César sera officiellement lancée. Une soirée attendue à l'Olympia à laquelle Leïla Bekhti est attendue puisqu'elle remettra un prix. Et elle a conscience de tout ce que cela représente. Il faut dire qu'en 2011, elle décrochait la statuette du Meilleur espoir féminin grâce à son rôle dans Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Cette année, qui plus est, son mari Tahar Rahim n'est autre que le président de la cérémonie.

Leïla Bekhti et Tahar Rahim ne partagent pas qu'une vie commune et leur passion du cinéma. Ils sont aussi les parents de trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021. Une jolie petite famille sagement préservée des médias et de l'univers du show business. Mais la maman qu'elle est n'est pas contre l'idée d'évoquer quelques bribes de ce quotidien mouvementé quand elle n'est pas sur les plateaux de tournage.

C'est notamment ce qu'elle a fait ce jeudi 23 février pour les besoins de l'émission En aparté animée par Nathalie Lévy sur Canal +. Alors qu'étaient évoquées les techniques pour sortir d'un rôle et se défaire d'un personnage, Leïla Bekhti n'y est pas allée par quatre chemins : "Venez à la maison. ll y a trois enfants qui, vraiment... Le rôle que tu viens d'interpréter, c'est pas qu'ils s'en contrebalancent, c'est que..." Si elle n'en a pas dit plus, les paroles sont suffisamment parlantes pour indiquer que ses trois bambins l'occupaient bien assez pour lui faire penser à autre chose.

J'aime pas les caprices

Maman poule, Leïla Bekhti n'en cède pas moins tout aux enfants qu'elle a eus avec Tahar Rahim. En termes d'éducation, la comédienne de 38 ans a des principes auxquels elle tient et sur lesquels elle ne tergiverse pas. Le passage à table une fois à la maison en est la preuve : "J'aime qu'ils goûtent tout, c'est important. Je n'aime pas quand on dit 'Je n'aime pas' alors qu'on n'a pas goûté, truc basique. Mais après, je ne suis pas celle qui va dire 'Ooh t'aimes pas ce qu'on a préparé ? Je vais te faire un petit sandwich.' Je n'aime pas les caprices... Je n'aime pas l'imposture donc je n'aime pas les caprices !" Comme quoi, on peut être une star et loin d'être une diva !