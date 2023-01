César 2023 : Nicolas Bedos remonté, "zéro nomination" pour son film "Mascarade", une terrible désillusion

C'est la douche froide pour Nicolas Bedos. Car le 24 février prochain, à l'Olympia, son film Mascarade, avec François Cluzet, Pierre Niney et Isabelle Adjani, ne sera représenté dans aucune catégorie, lors de la cérémonie des César. C'est ce qu'a regretté l'ex-compagnon de Mathilde Warnier ce mercredi 25 janvier sur son compte Instagram, alors que son film a réalisé plus de 800 000 entrées, ce qui est une très bonne nouvelle pour le cinéma Français. Mais il a préféré retenir le positif en partageant une photo du trophée, sur laquelle apparaissait également un message de remerciement adressé à toutes les personnes qui l'ont accompagné dans cette aventure.

"Une pensée pour toute l'équipe qui a fait - une fois de plus - un travail fabuleux. Les actrices, les acteurs, les décors, les costumes, le montage, la musique : votre talent et votre confiance, c'est la plus belle des récompenses. On lève la tête et on avance !", pouvait-on lire. Un message qui s'est terminé par un emoji représentant une rose. A noter que Mascarade n'est pas le seul oublié des César 2023. On pense notamment à Kompromat de Jérôme Salle, Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski, Vortex de Gaspar Noé ou encore L'Origine du mal de Sébastien Marnier.