Nicolas Bedos : Une jeune ex piquante et célèbre réapparaît, méconnaissable dans un look totalement improbable

Le défilé Christian Dior a permis aux nouveautés de la maison d'être exposées aux yeux du public et de faire saliver les aficionados des podiums et de la marque. Mais pas que ! Parmi les invités conviés pour assister au show se trouvait une certaine Mathilde Warnier. Si son nom ne vous dit rien, vous l'avez sûrement déjà vue dans la série Le Serpent, portée par l'excellent Tahar Rahim et réalisée par Richard Warlow et Toby Finlay. Elle incarne le personnage de Nadine Gires, complice du tueur en série Charles Sobhraj avant d'aider à le faire arrêter.

Elle s'est surtout fait connaître à la suite d'un échange houleux et très piquant à la télévision avec Nicolas Bedos. Étudiante présente dans le public de l'émission Au Field de la Nuit, animée par Michel Field, elle s'était faite remarquer pour son aplomb face au chroniqueur et auteur. Cette conversation avait d'ailleurs conduit à une jolie romance terminée après quelques mois seulement.

Ce lundi 23 janvier, la comédienne était de retour sur le devant de la scène et difficilement reconnaissable. Pour le défilé Dior, Mathilde Warnier avait choisi une tenue très particulière, un pantalon très moulant recouvert par des bottes hautes lui arrivant aux genoux et une veste d'officier d'inspiration cirque. En guise de maquillage, un teint laiteux, des yeux à peine maquillés et deux coeurs discrets dessinés sur chacune de ses joues. Une apparence osée, digne de la personnalité bien affirmée de la jeune femme.

Une histoire mal engagée

À l'époque en 2011, la jeune femme prenait la parole pour dire tout le mal qu'elle pensait du dernier livre de Nicolas Bedos, qu'elle semblait avoir admiré jusque-là : "J'ai lu votre préface et je me suis dit, tiens, il excuse absolument tout (...) Donc je suis pas mal déçue. Et au final, je n'ai plus rien à vous dire, vraiment..." Ce à quoi Nicolas Bedos avait rétorqué : "Tu as une belle gueule mais tu es une connasse (...) Mets ton micro dans le cul et fous le camp !"

Après cet échange, Mathilde Warnier et Nicolas Bedos étaient finalement tombés amoureux. Le fils de Guy Bedos avait d'ailleurs évoqué leur histoire publiquement avec Thierry Ardisson : "Bien sûr que nous sommes ensemble. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, c'est tout. Elle est char­mante." Une jolie romance aussi intense qu'inattendue qui a pris fin.