Diaporama : "Ils s'en contrebalancent" : Leïla Bekhti maman de 3 enfants, ces principes sur lesquels elle ne tergiverse pas

" J'aime qu'ils goûtent tout, c'est important. Je n'aime pas quand on dit 'Je n'aime pas' alors qu'on n'a pas goûté, truc basique. Mais après, je ne suis pas celle qui va dire 'Ooh t'aimes pas ce qu'on a préparé ? Je vais te faire un petit sandwich.' Je n'aime pas les caprices... Je n'aime pas l'imposture donc je n'aime pas les caprices !" Et c'est tant mieux ! Leila Bekhti - Cérémonie d'ouverture du 19ème Festival International du Film de Marrakech le 11 Novembre 2022. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

11 / 21