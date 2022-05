"On dormait à 4 dans le salon" : Leïla Bekhti confinée avec Tahar Rahim, leurs 3 enfants et... son oncle !

Voit-on enfin le bout de l'épidémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt le monde entier pendant plusieurs mois ? C'est ce que tous espèrent. Le milieu du cinéma en premier puisque les confinements ont empêché l'industrie cinématographique de réaliser les nombreux projets en cours. Comme tout le monde, les acteurs du cinéma sont rentrés chez eux pour vivre de longues semaines enfermés chez eux. Ils sont des millions à vivre cette période très particulière en appartement, d'autres ont eu un peu plus de chance à l'image deLeïla Bekhti et Tahar Rahim. Ce dernier, en tournage en Thaïlande pour la série Netflix Le Serpent, a pris le premier avion pour retrouver les siens et débuter le confinement avec femme et enfants.

C'est à Mulhouse, dans un logement familial, que la famille a posé ses valises. Une manière d'être plus proche des membres du clan de Leïla Bekhti, dont l'oncle malade avait besoin de compagnie : "Quand j'ai dit à Tahar qu'on allait rentrer en confinement et que je voulais me rapprocher de mon oncle, qui était malade, il était encore à Bangkok (...). A 20h30, il est à la maison. A peine le temps de se poser ou de passer à la salle de bains : à 20h45 on prend la voiture direction Mulhouse. Ça je m'en souviendrai toujours" a déclaré Leïla Bekhti au magazine Vanity Fair.

Par amour, Tahar Rahim a donc accepté de se retrouver dans une grande et joyeuse colocation, avec leurs trois enfants : "Pendant les deux mois du confinement, on était huit personnes à vivre ensemble, a-t-elle précisé. Tu as la belle-soeur qui télétravaille dans son coin, moi qui m'active pour gérer mes 400 enfants, les WhatsApp avec les copines pour s'échanger les recettes de Cyril Lignac. Franchement, c'était joyeux. On aurait dit une communauté. On dormait à quatre dans le salon." Un scénario digne de film qui n'était que pure réalité.

Si tout s'est bien passé, c'est sans doute parce que Leïla Bekhti et Tahar Rahim ont, avec le temps, trouvé leur rythme et construit un amour solide face à toutes les tempêtes. C'est sur le tournage d'Un prophète que les acteurs se sont rencontrés pour la première fois. A l'époque, des regards s'échangent et une complicité naît sans que l'amour ne se précipite : "Je suis arrivée à la fin, et il a été super bienveillant avec moi, racontait-elle à Paris Match. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférents, mais nous n'avions pas la tête à ça. (...) Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle histoire qui serait l'ultime."