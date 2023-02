"Voir ma mère souffrir..." : Victor Belmondo a fait de la garde à vue, les "conneries" d'un enfant rebelle

L'année 2023 commence rudement bien pour Victor Belmondo. Il est le héros du long métrage Arrête avec tes mensonges, adaptation du best-seller de Philippe Besson et incarne Roger Vadim dans le biopic Bardot attendu sur France 2. Le petit-fils de Bébel marche sur les pas de son illustre grand-père avec des performances saluées. À l'heure des "nepo babies" - enfants de stars privilégiés qui font comme leurs parents -, le futur trentenaire entend s'imposer par la force de son talent. Dans le magazine Elle, il se confie sur son parcours et révèle une enfance nourrie par un trop-plein d'énergie pas simple à canaliser.

Victor Belmondo est le fils de Paul et Luana Belmondo, il a donc grandi au sein d'un clan soudé et très aimant, qu'on a vu très digne lors des obsèques de l'icône du cinéma. Toutefois, celui qui a pour aîné le chef Alessandro et comme cadet Giacomo était très solitaire : "J'étais dans mon monde. J'avais une énergie débordante et compliquée à canaliser. Je faisais beaucoup de sport, du VTT dans les bois avec les copains, mais les sorties tournaient souvent mal, on lançait des cailloux, on cassait des voitures..."

Une rébellion totale. Contre qui, contre quoi ?

Avec ses beaux yeux et son visage qui rappelle tant celui du monstre sacré, il a l'air d'un ange, mais durant son adolescence, il était loin d'en être un : "Ça a pris de l'ampleur. Je faisais des conneries, je séchais les cours, je me suis fait virer de deux collèges, j'ai fait de la garde à vue pour une bagarre... J'étais habité par cette énergie débordante et une forme de colère que je ne saurais trop identifier. Une rébellion totale. Contre qui, contre quoi ? Mon milieu, ma famille ? Ça m'étonnerait..." Il s'est fait exclure de son collège, a redoublé, mais a vu l'inquiétude dans les yeux de ses parents : "De voir ma mère souffrir (...)... peut-être aussi la maturité, je me suis dit : 'Là, j'arrête.'" Un comportement qui n'est pas sans rappeler celui de son grand-père qui s'était fait lui aussi renvoyer d'établissements scolaires, peu enclin aux études et élève indiscipliné.

Réussir seul

S'il a vu des psychologues et trouve la psychanalyse intéressante, Victor Belmondo estime que ce qui l'a remis sur le droit chemin, c'est la découverte du théâtre. Multipliant les petits boulots parallèlement, faisant des expériences plus ou moins réussies, il se forge une carrière et peut être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. "Je me suis débrouillé seul à toutes les étapes, personne ne m'a aidé et c'est sûrement pour ça que j'y prends tant de plaisir aujourd'hui", affirme le comédien de 29 ans.

