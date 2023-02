Lily-Rose Depp topless et encore attaquée : la fille de Vanessa Paradis assume être privilégiée

Lily-Rose Depp se prépare pour la sortie de la série-événement HBO, The Idol, enfin annoncée pour le mois de juin 2023. En attendant, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp assure la promotion avec son sens du glamour puisqu'elle fait la magnifique couverture du magazine i-D, topless et habillée d'un jean extra large Chanel, maison dont elle est l'ambassadrice, suivant les traces de sa célèbre maman. Photographiée par le Français Karim Sadli, la jeune femme de 23 ans irradie sur chacune des photos.

Dans la série The Idol où elle partage la vedette avec le chanteur-acteur The Weeknd, Lily-Rose Depp n'a pas froid aux yeux non plus et la bande-annonce regorge de scènes sexy et sulfureuses. Un rôle qui a conquis la comédienne, ravie de pouvoir se challenger sur les écrans, petit ou grand. Déjà nommée deux fois aux César dans la catégorie meilleur espoir féminin, elle alterne ses performances des deux côtés de l'Atlantique sans grand mal. Etre actrice est une vocation pour celle qui est tombée dans la marmite depuis qu'elle est petite. Il est indéniable que la demoiselle évolue comme un poisson dans l'eau dans cet univers.