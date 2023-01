Vanessa Paradis : Sa fille Lily-Rose Depp totalement nue, pose lascive pour la baby doll !

À 23 ans, Lily-Rose Depp n'a pas froid aux yeux. Fille de deux superstars, Johnny Depp et Vanessa Paradis, la jeune femme semble maîtriser mieux que personne les codes de la célébrité et en jouer. C'est ainsi que pour la promotion de sa nouvelle fiction The Idol (HBO - OCS), l'actrice et mannequin se dévoile dans le plus simple appareil sur Instagram, en story. Seul un emoji cache la partie la plus intime du corps de l'artiste. Cet instant photographié semble être dans le cadre des événements presse de The Idol, lors d'une séance de coiffure et de maquillage sexy.

Dans The Idol, Lily-Rose Depp donne la réplique à The Weeknd, Abel Tesfaye de son vrai nom. Le Canadien a mis de côté sa casquette de chanteur, auteur-compositeur-interprète et producteur musical pour se glisser dans celui d'acteur. Il s'est glissé dans la peau d'un personnage aussi inquiétant que fascinant, le propriétaire d'un club de Los Angeles qui va nouer une dangereuse relation avec la chanteuse pop que joue l'égérie Chanel. La bande-annonce sensuelle donne un aperçu de l'ambiance très sexy mais dérangeante de l'oeuvre.