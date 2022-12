Vanessa Paradis : Son fils Jack Depp longtemps en couple avec une jolie Frenchie, restée proche de Lily Rose-Depp

Ce jeudi 22 décembre, Vanessa Paradis célèbre ses 50 ans. L'occasion de revenir sur ses deux enfants, Lily-Rose Depp et plus précisément son frère Jack Depp. Si l'aînée a choisi d'emboîter le pas à ses illustres parents en devenant mannequin et comédienne, le fils de Johnny Depp et Vanessa Paradis, lui, est bien plus discret. À 20 ans, celui qui ressemble de plus en plus à son papa préfère de loin l'ombre à la lumière. Pas prêt à passer devant la caméra, le jeune homme qui vit à Los Angeles n'a même pas de réseaux sociaux. Les rares confidences sur sa vie, on les doit à ses parents ainsi qu'à sa soeur. Et une de ses idylles avait également fait parler.

En effet, Jack Depp a été en couple avec le mannequin Camille Jansen. Mannequin comme sa soeur, mais aussi chanteuse, elle postait en avril 2020 "happy birthday my love", avec un rare cliché du jeune homme, caché sous un bob, en sa compagnie, sur Instagram. Depuis, leur histoire semble terminée mais la jolie Française est apparemment restée proche de Lily-Rose Depp. Comme elle, elle a d'ailleurs déjà défilé pour Chanel. De son côté, l'actrice que l'on retrouvera à l'affiche de The Idol la nouvelle série sulfureuse signée The Weeknd (HBO), est elle aussi en couple avec un Française, Yassine Stein. Mais leur romance semble toujours d'actualité.