Lily-Rose Depp : La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp cash sur sa vie d'enfant de star

Elle est la fille des deux immenses stars Vanessa Paradis et Johnny Depp. Mais cela n'empêche pas Lily-Rose Depp de faire partie de ces artistes discrets. Toujours surprotégée par ses parents, à l'instar de son frère Jack, la jeune comédienne et mannequin reste à l'abri des projecteurs tant qu'elle le peut. Sa vie privée lui appartient, et même sur ses réseaux sociaux, la star de 23 ans ne poste que de rares images. Mais promo oblige, elle doit se soumettre au jeu des interviews. Bientôt à l'affiche de la nouvelle série HBO The Idol, un projet sulfureux signé The Weeknd, elle a accepté de faire la couverture du magazine ELLE aux Etats-Unis.

L'occasion pour Lily-Rose Depp de mettre les points sur les i, concernant son statut d'enfant-star. Un statut qui n'a pas aidé la jeune femme à avoir la carrière qu'elle a aujourd'hui. Pour la jeune artiste, des liens familiaux ne suffisent pas pour obtenir un rôle. Alors forcément, être la fille de Johnny Depp aide néanmoins à vous mettre le pied à l'étrier. La mannequin, égérie Chanel, l'admet. Mais elle a dû travailler dur. Dans cette édition du mois de décembre du magazine de mode, on la voit prendre la pose dans des looks ravissants.

Mes parents nous ont protégés

La jeune femme a bel et bien hérité des traits de sa célèbre maman, à laquelle elle ressemble tant. "Les gens vont avoir des idées préconçues sur vous ou sur la façon dont vous en êtes arrivé là, et je peux certainement dire que rien ne vous permettra d'obtenir le rôle, sauf d'être faite pour le rôle, a-t-elle confié. Internet se soucie beaucoup plus de qui est votre famille que des personnes qui vous ont casté pour le projet. Peut-être que cela met le pied à l'étrier mais il y a beaucoup de travail après ça." Durant ses rares confidences, elle a aussi parlé de ses illustres parents et de la façon dont ils l'ont toujours choyée. "En grandissant, mes parents nous ont protégés mon frère [Jack] et moi autant que possible", a-t-elle à nouveau déclaré.

Elle réagit au procès de Johnny Depp, son père

Lily-Rose Depp, en couple avec Yassine Stein, est consciente que son enfance ne ressemblait pas à celle de tous. "C'est une chose très particulière à gérer, mais c'est aussi la seule chose que je connaisse", a-t-elle livré à ELLE. La célébrité est une chose avec laquelle elle apprend encore à "dealer", "une chose étrange à vivre", a-t-elle admis. "C'est différent de l'expérimenter personnellement plutôt que par procuration, a fait savoir la comédienne. Je suppose que c'est quelque chose avec lequel j'ai dû faire mon propre chemin." Quant au procès des plus médiatisé qu'a récemment connu son père Johnny Depp, elle explique : "C'est quelque chose de si privé et de si personnel qui devient tout à coup pas si personnel... Je me sens vraiment en droit d'avoir mon jardin secret." Jeune femme bien dans sa vie, elle déplore avoir été très longtemps définie par les hommes de sa vie, à commencer par les membres de sa famille.