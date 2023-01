Lily-Rose Depp : Mini-robe, épaules dénudées... Ultra glamour pour des fiançailles très spéciales !

Ultra-sexy pour un week-end placé sous le signe de l'amour ! Ce dimanche, Lily-Rose Depp était aux Etats-Unis, où elle a retrouvé l'une de ses meilleures amies, Amelia, pour une journée très spéciale : celle-ci l'avait en effet invitée pour célébrer ses fiançailles avec son chéri Ben. Et si elle a bien sûr posté le gâteau et la bague réglementaire, la jeune actrice a surtout montré son look parfait pour une si belle journée.

Perchée sur des sandales noires à hauts talons, la fille de Vanessa Paradis portait une robe d'un bleu clair aux épaules découvertes, qui la rendait ultra-sexy. Un look cependant moins excentrique que celui de la future mariée : la jeune Amélia avait en effet revêtu une robe rose toute en transparence...

En tout cas, nul doute que Lily-Rose saura être la meilleure des demoiselles d'honneur pour cette union qui se déroulera sans doute dans les mois à venir. Même si la jeune femme n'a pas été entourée par beaucoup de mariages dans sa famille proche : ses parents, Vanessa Paradis et Johnny Depp, ne se sont jamais unis l'un à l'autre malgré 14 ans de vie commune.

La discrétion comme mot d'ordre

Après leur séparation au début des années 2010, son père avait finalement accepté de passer la bague au doigt d'Amber Heard, une union finie dans une guerre judiciaire et médiatique. Sa mère, quant à elle, s'est finalement mariée en toute discrétion à Samuel Benchetrit, son compagnon depuis 6 ans.

Avant qu'elle ne passe elle-même par l'étape du mariage ? Pour le moment, la jeune actrice, particulièrement attendue dans la série The Idol sur HBO, en est loin, même si elle semble avoir trouvé l'homme de sa vie. Depuis plusieurs mois désormais, après des idylles avec Timothée Chalamet ou Austin Butler, elle est en effet en couple avec un rappeur et mannequin français Yassine Stein, avec qui elle n'a cependant pas encore fait d'apparition officielle.

Il faut dire qu'elle est très discrète sur sa vie privée : habituée aux paparazzis et à la presse qui a été présente toute son enfance, la jeune femme sait se faire oublier et vivre loin des projecteurs entre Paris et Los Angeles, où elle travaille pour le cinéma et la maison Chanel, dont elle est l'égérie.