Lily-Rose Depp : Complètement hot en body transparent, elle fait monter la température !

C'est l'une des séries les plus attendues de la fin 2022 : The Idol, imaginée par le créateur de la populaire mais décriée Euphoria, devrait arriver prochainement sur HBO et mêler sexe, drogue et rock'n'roll dans "l'histoire d'amour la plus sordide d'Hollywood", selon les mots même de son réalisateur. Une série qui mettra en scène le chanteur The Weeknd et Lily-Rose Depp... plus sexy que jamais !

Et ce n'est pas la photo qu'elle a publiée ce week-end sur Instagram qui va nous faire mentir : dans un body rose, à moitié transparent, elle ne cache que l'essentiel et se dévoile extrêmement sensuelle. Bien sûr, la plupart de ses abonnés ont validé la tenue très hot et ont manifesté de leur impatience de voir sortir cette fameuse série annoncée depuis plusieurs mois.