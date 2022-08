Lily-Rose Depp en body en dentelle ultra moulant : une rare photo qui va faire sensation

Elle n'est pas de celle qui se dévoile souvent sur les réseaux sociaux, mais depuis quelques jours, Lily-Rose Depp régale ses fans. Sur Instagram, seul réseau social sur lequel elle apparaît, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis publie quelques photos, se montrant plus active qu'à son habitude. Ainsi, elle est d'abord sortie du silence pour souhaiter un bel anniversaire à son meilleur ami Walker Bunting, "lumière de sa vie", et semble avoir pris goût à partager quelques instants de sa vie.

Ce mardi 9 août 2022, la comédienne, que l'on attend prochainement dans la série The Idol qu'elle porte avec The Weeknd et son ami Troye Sivan, a ainsi posté une photo d'elle dans un ensemble qui promet de faire sensation. Dans ce body en dentelle ultra-moulant, porté avec une jupe très courte rose pastel, l'actrice de 23 ans était tout simplement à couper le souffle. Les cheveux remontés, une paire de lunettes de soleil posées sur la tête, des écouteurs, Lily-Rose Depp ne regarde pas l'objectif mais se dévoile très sexy.

Derrière cette rare photo d'elle, celle qui partage sa vie avec son petit ami le rappeur Yassine Stein, a aussi posté une photo d'un beau ciel bleu, ainsi que d'un ravissant bijou en coeur qu'elle arbore ce jour sur son body en dentelles. Cela fait d'ailleurs un petit moment que la soeur du discret Jack Depp n'est pas apparue aux côtés de son boyfriend, dans les rues de Los Angeles. Elle n'avait cependant pas manqué de lui apporter son soutien sur Instagram en relayant son dernier clip.

Une rare sortie entre amis, après le déballage médiatique

L'une des dernières fois que l'on a vu la jeune artiste dans les rues de la Cité des anges c'était en compagnie de quelques amis pour une soirée gourmande dans un restaurant thaïlandais. Lily-Rose Depp était comme toujours très lookée et affichait un large sourire qui en dit long sur son état d'esprit. Si son père Johnny Depp a enfin mis ce procès médiatique qui l'opposait à son ex épouse Amber Heard derrière lui, tout semble aller pour le mieux pour sa fille aînée. Celle-ci qui a su se faire discrète durant ce déballage médiatique a néanmoins toujours pu compter sur le soutien de sa mère Vanessa Paradis pendant ce difficile moment.