Lily-Rose Depp en robe crochet rose : elle sort du silence et pose avec la "lumière de sa vie"

Lily-Rose Depp n'est pas du genre à poster tout ce qui lui arrive. Très peu active, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis ne s'empare de son compte Instagram – son seul réseau social – que lors de grandes occasions. Ainsi, elle était sortie de son silence récemment pour la promotion de la série The Idol qu'elle porte avec The Weeknd et son ami Troye Sivan. L'actrice de 23 ans a de nouveau publié ce lundi 8 août pour envoyer un tendre message à un fidèle allié.

Ce 8 août marque l'anniversaire de son meilleur ami Walker Bunting. Cela fait des années que le duo ne se quitte pas. Si Lily-Rose Depp a choisi la comédie et le mannequinat, son BFF, lui, est photographe de mode. Né et ayant grandi à Los Angeles, il vit dans les hauteurs d'Hollywood, il passe ses journées avec ses amis, à prendre des photos, à utiliser Internet pour agrandir son réseau et tente d'élever ses "vingt poules, un canard, trois chiens, un chat et une petite tortue de Chinatown", comme il l'avait précisé lors d'un entretien avec intothegloss.

La "lumière de nos vies"

Si Lily-Rose Depp est si discrète, elle entretient des relations fortes avec un cercle restreint de fidèles amis, dont Walker fait partie. "Le meilleur anniversaire à toi Walkie, lumière de nos vies", écrit la jeune comédienne ce lundi 8 août, sur Instagram, en légende d'une belle photo d'eux. La soeur de Jack Depp prend la pose en robe rose en crochet sur les genoux de Walker Bunting. Elle a également posté un cliché de lui seul ainsi qu'un selfie d'eux avec un coeur, qui en dit long sur les sentiments de la star de The Idol pour le photographe.