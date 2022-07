PHOTOS - Lily-Rose Depp : Soirée sexy et gourmande en mode célibataire

Fraîche et pimpante, Lily-Rose Depp (née en 1999) a dîné avec des amis au restaurant thaïlandais Pattaya Bay à Los Angeles le 26 juillet 2022. Sexy avec un top rouge à pois blanc laissant ses épaules dénudées, un pantalon moulant et des escarpins noirs, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis s'est montrée très câline avec ses amis, les prenant de longues minutes dans ses bras.

Bientôt à l'affiche de la série The Idol avec The Weeknd et son ami Troye Sivan, l'actrice de 23 ans est apparue seule sans son présumé chéri le rappeur Yassine Stein avec lequel elle s'était affichée régulièrement depuis plusieurs mois. Le couple s'est-il finalement séparé ou bien la jeune femme s'est-elle simplement accordée un diner entre amis ? La jolie blonde est dans tous les cas toujours restée très discrète sur sa vie sentimentale comme sur l'ensemble de sa vie privée.