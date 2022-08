Johnny Depp aurait donné un sédatif à son ex pour arriver à ses fins... Un témoignage accablant fait surface !

Il a gagné une bataille mais pas la guerre. En juin dernier, Amber Heard a été reconnue coupable de "diffamation" et a été condamnée à verser la somme de 15 millions de dollars de dédommagement à son ex -mari. Pour autant, le dossier n'est pas clos puisqu'elle a fait appel à l'issue de ce verdict... et qu'il a lui aussi fait appel, 24h plus tard, pour demander l'annulation de ses trois condamnations pour diffamation. C'est ainsi que les témoignages contre Johnny Depp continuent à faire couler beaucoup d'encre. Notamment celui de la comédienne Ellen Barkin, connue pour jouer dans la série Animal Kingdom depuis l'année 2016, qui a partagé une relation de quelques mois avec le célèbre pirate des Caraïbes... et conserve un souvenir mitigé de cette époque.

Ellen Barkin et Johnny Depp s'étaient rencontrés en 1997 sur le tournage du film Las Vegas Parano, de Terry Gilliam. Leurs rapports sont restés un temps platoniques jusqu'à ce que l'acteur insiste. "Il est venu dans mon salon, chez moi, m'a assise sur ses genoux et m'a dit quelque chose comme 'Oh, allez Ellen !', raconte-t-elle. J'ai protesté, un peu, et puis un peu moins. Et voilà." Si elle précise ne pas avoir été agressée, Ellen Barkin indique tout de même que Johnny Depp lui a fait prendre du Quaalude - un puissant sédatif que Bill Cosby avait notamment utilisé pour violer l'une de ses victimes - avant de lui demander si elle avait "envie de baiser".

Il est violent verbalement. Il criait énormément

Quand ils étaient ensemble, Ellen Barkin voyait Johnny Depp trois ou quatre fois par semaine. Chaque visite ne se passait pas de manière idyllique, le comédien étant "constamment ivre" en raison de sa consommation de vin rouge. "Il crie beaucoup, témoigne-t-elle. Il est violent verbalement. Il criait juste énormément. C'est un homme jaloux, qui aime avoir le contrôle. Qui me demandait où j'allais, avec qui, ce que j'avais fait la nuit précédente. J'ai eu une griffure dans le dos qui l'avait rendu très très en colère parce qu'il était sûr que j'avais couché avec quelqu'un d'autre."

C'est après cette fameuse nuit, où Johnny Depp a jeté une bouteille contre un mur, qu'elle a décidé de ne plus le revoir. Ils se sont recroisés, un jour, durant le Festival de Cannes. L'occasion pour Ellen Barkin d'expliquer à quel point leur romance avait été affreuse à vivre pour elle, pendant qu'il tentait à nouveau de se rapprocher physiquement d'elle. Ce témoignage, qui date du procès perdu par Amber Heard, vient d'être rendu public, avec tout ce que cela implique, juridiquement parlant, pour Johnny Depp.