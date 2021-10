"Droguée et violée", Bill Cosby à nouveau poursuivi : détails glaçants et 125 millions demandés !

Y-a-t-il une femme sur le plateau du Cosby Show qui n'a pas été victime de Bill Cosby ? Cette semaine, une nouvelle victime accuse le célèbre acteur de viol. Il s'agit cette fois d 'une nouvelle plainte au civil de la part d'une actrice qui l'accuse de l'avoir droguée et violée il y a plus de 30 ans et qui réclame 125 millions de dollars de dommages et intérêts devant un tribunal du New Jersey.

Lili Bernard, qui avait joué dans le Cosby Show en 1990, assure dans sa plainte que Bill Cosby lui avait donné rendez-vous à l'hôtel-casino Trump Taj Mahal d'Atlantic City (New Jersey), sous prétexte de lui faire rencontrer un producteur. Une fois dans la suite de l'agresseur en série, il lui aurait fait boire une boisson qui l'aurait rendue inconsciente, un procédé que l'on retrouve dans les accusations d'autres femmes contre lui. Lili Bernard affirme qu'à son réveil, Bill Cosby était en train de la violer.

Si Lili est en mesure de pouvoir confronter son agresseur, c'est grâce à une loi du New Jersey qui a accordé aux victimes d'abus sexuels un délai de deux ans, qui prendra fin le mois prochain, pour porter plainte au civil contre leurs agresseurs présumés, quelle que soit l'ancienneté des faits.



Bill Cosby, qui est loin d'être rongé par les remords, avait été libéré de prison le 30 juin, après l'annulation par la Cour suprême de Pennsylvanie de sa condamnation à un minimum de trois ans de prison pour avoir agressé sexuellement en 2004 Andrea Constand, une femme qui travaillait pour l'université Temple à Philadelphie. A peine libre et bientôt de retour derrière les barreaux ?