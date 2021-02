Vanessa Paradis après sa rencontre avec Johnny Depp : "Il n'a jamais quitté mes pensées"

Vanessa Paradis et Johnny Depp ont formé un couple glamour et ultra médiatisé de 1998 à 2012. De leur histoire d'amour, qui n'a jamais donné lieu à un mariage, sont nés deux enfants : Lily-Rose en mai 1999 et Jack en avril 2002.

A l'occasion de la sortie de son hors-série ELLE icône, consacré à Vanessa Paradis, l'hebdomadaire revient sur le parcours de la star française de 48 ans, sur sa carrière faite de musique et de comédie, mais aussi sur sa vie privée. Il y est question de ses multiples compagnons célèbres : Florent Pagny, dont le nom n'est d'ailleurs pas cité, Lenny Kravitz dont elle est restée proche, et qui a toujours eu le regret de l'avoir laissée filer, Benjamin Biolay, son mari actuel Samuel Benchetrit et bien évidemment Johnny Depp, avec qui elle est restée plus de dix ans.

Le magazine ELLE publie notamment d'anciens propos de Vanessa Paradis, remontant aux années 2000, après la naissance de Jack. Celle qui a toujours eu une relation privilégiée avec la maison Chanel, dont sa fille Lily-Rose est aujourd'hui l'ambassadrice, était revenue sur leur rencontre. Un premier contact qui n'a pas tout de suite été synonyme d'un début d'histoire d'amour. "En 1994, nous nous étions croisés chez des amis communs. Il m'a marquée dès la première rencontre. Pendant mes années de solitude, il n'a jamais quitté mes pensées. Et puis, en 1988, on s'est (re)trouvés. On a décidé de faire notre vie ensemble, et un bébé trois mois plus tard. Il est mon prince charmant, l'homme de ma vie, mon meilleur ami. Tout ce dont je rêve, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Notre histoire, c'est l'amour et l'amitié réunis", avait-elle confié, totalement éprise de son homme.

Toujours dans la reprise de ses propos par ELLE, Vanessa Paradis avait également ajouté que Johnny Depp est "un père parfait". "Il habille les enfants, il les change, il les fait rire... Lily-Rose obtient de lui ce qu'elle veut !", avait-elle partagé, touchante. La chanteuse et actrice avait ensuite détaillé leur mode de vie, chacun laissant à l'autre la possibilité de s'épanouir dans sa carrière : "Côté boulot, c'est un peu chacun son tour. (...) Alors là, je suis là, avec lui, aux Etats-Unis. Mais il a suivi ma tournée l'année dernière, et mes grossesses bien sûr !" Les parents de Lily-Rose et Jack étaient incapables de rester bien longtemps éloignés l'un de l'autre.

Malgré leur rupture, Vanessa Paradis et Johnny Depp ont toujours su garder cette grande complicité. En 2020, dans son bras de fer juridique contre son ex-épouse Amber Heard, la star de Pirates des Caraïbes a d'ailleurs pu compter sur le témoignage de la mère de ses enfants.

Le hors-série ELLE Icône consacré à Vanessa Paradis est à retrouver en kiosque le 12 février 2021.