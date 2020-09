Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, mariés confinés : "On était inquiets !"

Avec eux, l'amour se vit en musique. Confinés ensemble, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit étaient restés discrets, silencieux, entre les quatre murs de leur demeure. Puis tout à coup, au mois d'avril, le couple s'était lancé dans un hommage mélomane rendu au personnel soignant, partagé sur le compte Instagram de la chanteuse. "Ce n'était pas pour garder le lien, c'était pour donner quelque chose, explique-t-elle sur le plateau de C à Vous, sur France 5. On était chez, nous, on était protégés. On était inquiets mais on était protégés. Et donc, voilà, les petites choses qu'on pouvait faire... faire une chanson. De m'être retrouvée à des moments à l'hôpital, et de voir quand des gens viennent faire de la musique, ou raconter des histoires, ou quoi que ce soit... l'évasion, le bien que ça fait ! C'était pour ça."

C'est le coeur sur la main que Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit avaient composé ensemble cet air, intitulé Merci pour tout. Ainsi, les tourtereaux espéraient bien récolter un maximum d'argent pour aider les hôpitaux à recevoir les fournitures nécessaires afin de soigner les malades du Covid-19. "Une petite chanson en ces temps si difficiles, écrivait-elle. Merci pour tout, du fond du coeur. Prenons soin d'eux en restant chez nous. L'intégralité des revenus liés à l'exploitation de la vidéo sur Youtube sera reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France."