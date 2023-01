Lily-Rose Depp amoureuse : son célèbre compagnon, mannequin remarqué à la Fashion Week de Paris

Il était l'un des mannequins les plus attendus du défilé Casablanca Collection Homme Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2023-2024 lors de la Fashion Week de Paris, le 21 janvier 2023. Yassine Stein, compagnon de la belle Lily-Rose Depp, a défilé avec un ensemble très graphique et coloré, avec des lunettes de soleil noires et dorées. Beau brun aux aux cheveux longs, il portait un bouc structuré et laissait se dévoiler son torse grâce à une chemise en satin décolletée. Associée à un pantalon et à une veste beiges, la chemise était également accompagnée de mocassins blancs vernis.

Amoureux de la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, Yassine Stein est un rappeur français originaire de Casablanca au Maroc. Ce défilé était donc pour le jeune homme un hommage à ses origines africaines. Côté musique, le jeune homme a fait ses premiers pas sur la scène hip-hop française avec un premier EP baptisé HAYAT. Il a sorti plusieurs titres remarqués dont Marrakech et Mauvais sens. Côté mode, il avait également défilé à Paris pour la marque Koché en 2019.

Aperçu pour la première fois avec l'égérie Chanel en octobre 2021 dans les rues de Paris, ils avaient été photographiés lors d'un bisou romantique lors d'une séance de shopping à Los Angeles un mois plus tard. Très discrète concernant sa vie privée, la jolie blonde à l'affiche de la série HBO The Idol avait expliqué lors d'une interview avec Drew Barrymore qu'elle ne comptait pas s'épancher sur sa vie amoureuse dans les médias.

Mon jardin secret

"La valeur de la vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille comme je l'ai fait, c'était toujours quelque chose qui était... J'ai toujours appris l'importance de la vie privée et de l'apprécier et de garder les choses juste pour toi. [...] C'est vraiment important pour moi..." avait-elle confié. "C'est quelque chose de si privé et de si personnel qui devient tout à coup pas si personnel... Je me sens vraiment en droit d'avoir mon jardin secret", avait-elle ajouté auprès des journalistes de ELLE US en novembre 2022.