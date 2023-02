Roger Vadim en couple avec Brigitte Bardot alors qu'elle était mineure : la condition imposée par les parents de l'actrice

Ensemble, ils sont entrés dans la légende. En 1956, Roger Vadim a fait tourner Brigitte Bardot dans son film Et Dieu... créa la femme. L'un comme l'autre a accédé au rang d'icône à partir de ce point culminant de leurs carrières. Bien sûr, ces deux-là formaient un sacré binôme sur les plateaux de tournage mais pas seulement. Ils étaient en réalité en couple depuis plusieurs années... et on ne peut pas dire que les débuts de leurs idylles aient été si faciles à vivre.

Brigitte Bardot et Roger Vadim se sont rencontrés en 1950. Si vous êtes forts en mathématiques - et que vous connaissez leurs dates de naissance ! -, vous l'aurez compris : la comédienne n'avait que 16 ans alors que lui en avait 22 ans. A l'époque, il était assistant du réalisateur Marc Allégret et journaliste pour le magazine Paris Match. Il avait eu un coup de foudre pour elle l'année précédente en la voyant en couverture du ELLE. Les sentiments ont fini par être réciproques le jour où ils se sont réellement croisés. A partir de là, la romance a suivi son cours. Les tourtereaux aimaient à passer du temps aux alentours de Saint-Tropez.

Le 19 décembre 1952, après des mois de relation, les amoureux se sont même dits "oui" à la mairie du 16 arrondissement de Paris, preuve que l'on peut croire aux histoires qui débutent tôt dans la vie ! Évidemment, les négociations furent rudes pour que ces noces soient validées par l'ensemble de la famille. Le père de Brigitte Bardot refusait catégoriquement que Roger Vadim passe la bague au doigt de sa fille et avait posé une condition, celle d'attendre qu'elle ait 18 ans pour organiser les épousailles.

Brigitte Bardot et Roger Vadim, le coup de rideau

Leur patience aura porté ses fruits. Mais ce mariage n'aura pas duré toute la vie. Sur le tournage du film Et Dieu... créa la femme. Brigitte Bardot est tombée éperdument amoureuse de son partenaire de scène, Jean-Louis Trintignant. A ce moment-là, déjà, elle ne ressentait plus que de l'amitié pour son époux. En apprenant que tout ceci se tramait sous ses yeux, Roger Vadim a tout de même dû boucler le tournage, et notamment des scènes d'amour particulièrement difficiles à regarder pour lui. Mais c'est dans la douleur qu'il a créé le mythe...