Mort de Jean-Louis Trintignant : Etait-il toujours en contact avec son ex-compagne Brigitte Bardot ?

Ils ont vécu l'une des histoires d'amour les plus scandaleuses des années 70 : alors qu'ils partageaient l'affiche du film Et Dieu créa la femme, Jean-Louis Trintignant, alors en couple, et Brigitte Bardot, mariée au réalisateur Roger Vadim, nouèrent une histoire d'amour qui les mènera à vivre un an ensemble, avant de se séparer pendant le service militaire de l'acteur.

Si chacun a continué sa carrière et s'est constitué une belle filmographie, il semblerait en revanche qu'ils ne soient pas restés en contact. Brigitte Bardot, interrogée il y a quelques mois par le magazine Gala avait d'ailleurs révélé qu'elle ne se sentait pas à l'aise de rester trop proches de ses anciens amants, Jean-Louis Trintignant ou Sami Frey, qu'elle a connu quelques années plus tard.

"Je ne peux pas être amie avec les hommes que j'ai énormément aimés. Jean Louis et Sami ont été, je crois, les plus grands amours de ma vie, les plus importants, les plus profonds, les plus irremplaçables, avait-elle confié. Conserver de l'amitié après avoir connu la passion, ce serait une aumône qui ne me correspondrait pas. Je suis trop entière. Donc je préfère ne rien avoir du tout".

L'actrice a cependant dû être très touchée d'apprendre la mort de son ancien amoureux, celui qu'elle trouvait "tarte" à leur rencontre, et qui avait fini par la faire craquer, même si elle avait longtemps cru ne pas pouvoir "faire croire [qu'elle] pourrait tomber amoureuse de ce type". Il y a quelques années, elle avait en effet confié que leur histoire s'était conclue au fur et à mesure : "À force d'être naturelle dans mes scènes d'amour avec Jean-Louis, je finis tout naturellement par l'aimer. J'éprouvais pour lui une passion dévorante".

Une passion qui les avait poussés à s'installer ensemble, à Paris, faisant éclater leurs couples, mais qui n'a duré qu'un an. Jean-Louis Trintignant avait ensuite rencontré Nadine, avec qui il a été marié pendant de nombreuses années et avec qui il a eu trois enfants : Marie, devenue actrice et décédée en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat, Pauline, décédée alors qu'elle n'était qu'un bébé et Vincent, lui aussi dans le monde du cinéma aujourd'hui.