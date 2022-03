Brigitte Bardot "arrogante et insolente" : elle s'explique sur son caractère volcanique

Incendiaire au cinéma, Brigitte Bardot a souvent été accusée d'avoir un tempérament de feu. Connue pour ses répliques sans filtre, son franc-parler très direct et ses prises de positions, sociales comme politiques, la comédienne a tenu à justifier cette attitude parfois controversée dans les colonnes du magazine Gala. Dans un dossier consacré à la célébrité et à son mode d'emploi, l'icone du septième art revient sur sa double carrière, sur grand écran puis un peu plus dans l'ombre, à la protection des droits des animaux... et explique qu'elle a toujours porté un masque en public pour se préserver.

Le cinéma m'a fait beaucoup pleurer

Critiques et publics l'adorent, chez Vadim, Godard ou Clouzot. Mais Brigitte Bardon a beaucoup souffert d'une telle exposition. "J'ai eu deux vies, relève la compagne de Bernard d'Ormale. Celle du cinéma que je n'aurais jamais imaginée aussi incroyable, magnifique, étourdissante. Et qui m'a emportée dans de magnifiques aventures, m'a fait rencontrer de fabuleuses personnes, m'a transformée en icône... Mais m'a aussi privée de toute liberté. M'a fait beaucoup pleurer. M'a trop souvent entraînée dans des gouffres de désespérance d'où je suis sortie miraculeusement. C'est sur les épreuves que l'on bâtit la réussite... si on n'en meurt pas ! Mais cette célébrité m'a aussi permis de me lancer dans ma deuxième vie."

Je cache tout ça sous une arrogance

La protection animale est, effectivement, vite devenue son fer de guerre. Si la cause lui tient à coeur depuis 1962, date à laquelle elle s'est battue pour le pistolet d'abattage indolore dans les abattoirs, elle lui a aussi souvent été reprochée. "J'ai tout recommencé à zéro, se souvient-elle. J'ai dû tout apprendre, tout subir, tout donner pour créer ma Fondation. On m'a ridiculisée, on m'a accusée de faire ça pour ma publicité. Là encore, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup désespéré. Je suis une angoissée, une timide, inquiète de nature, mais je cache tout ça sous une arrogance et une insolence qui me rendent forte. C'est le courage qui domine mon caractère, je ne lâche rien !"

