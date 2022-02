"Brigitte Bardot, c'est ma copine" assure Eric Zemmour : elle lui dit ses 4 vérités...

"Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, anéantir du jour au lendemain tous les efforts de mes 50 ans de combat acharné", clame la femme sans langue de bois et aux positions controversées. Elle n'épargne pas l'homme politique de 63 ans en écrivant qu'"un coeur sec et indifférent à la souffrance qu'elle soit humaine ou animale ne peut sauver la France, ni en être président. L'erreur est humaine, mais la profonde gravité de vos propos ne l'est pas. (...) Pourquoi autoriser les chasseurs à utiliser des armes de guerre sophistiquées pour tuer un pauvre animal sans défense ? (...) Voilà, cher Eric Zemmour, ce que je tenais à vous dire."

Le 15 février dernier, Éric Zemmour avait fait sa déclarations aux chasseurs, "amoureux de la nature", à l'occasion d'un grand oral devant le Mouvement de la ruralité, l'ancien parti Chasse, Pêche, Nature et Traditions (CPNT) : "Je refuse et je refuserai que qui que ce soit vous interdise la chasse. Les vrais écologistes, c'est vous" et pas "les citadins qui veulent des biches comme dans Bambi". En réaction au drame de la mort d'une randonneuse dans le Cantal, tuée par une jeune chasseuse, le leader de Reconquête avait de nouveau soutenu les chasseurs en rappelant que la chasse "est une tradition française" au micro de BFMTV : "Ce n'est pas un simple loisir, une tradition millénaire. Une des premières activités de l'homme."