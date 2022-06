Jules Benchetrit : Que devient le séduisant fils de Marie Trintignant, qui lui ressemble tant, à 24 ans ?

Jules Benchetrit est le fils de Marie Trintignant et Samuel Benchetrit. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, l'actrice est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel en Lituanie, avec son compagnon Bertrand Cantat. Ce jour-là, elle avait envoyé un message à son ancien compagnon, Samuel Benchetrit, papa de Jules, qui l'a élevé seul avec sa petite soeur Saul Benchetrit, fille que l'acteur a eue avec Anna Mouglalis. "C'est lui qui m'a appris à me tenir bien, à bien m'habiller, pour dégager une bonne image. L'éducation, c'est essentiel pour lui", a confié Jules Benchetrit à Gala, en 2019. Depuis, que devient le demi-frère de Lily-Rose Depp, alors âgé de 24 ans ?

Comme ses deux illustres parents, le jeune Jules Benchetrit a choisi la comédie. Et il vient d'être choisi pour être au casting de la mini-série consacrée à Brigitte Bardot. Alors que Julia de Nunez prêtera ses traits à l'icône B.B., lui y campera Sami Frey. Plus jeune fils de l'actrice tragiquement disparue – lorsqu'il n'avait que 5 ans –, il a été marqué par ce tragique évènement. Sur Instagram, le 16 mai dernier, Jules Benchetrit a posté un bel hommage à Marie Trintignant, une superbe photo d'elle en noir et blanc qui témoigne de la ressemblance entre la mère et son fils. Très peu actif sur les réseaux sociaux, il lui a ainsi réservé cet hommage empli de pudeur, sans le moindre commentaire.

S'il est attendu au casting de ce biopic sur Brigitte Bardot c'est loin d'être le premier projet du comédien. Il a déjà près de cinq longs-métrages à son actif. Jules Benchetrit a pour fratrie un grand nombre de comédiens. Il est le demi-frère de Roman, comédien, – dont le père est Richard Kolinka –, de Paul – né de l'union entre la comédienne et François Cluzet –, et de Léon, né de la relation de cette dernière avec Mathias Othnin-Girard. Mais aussi celui de Saul Benchetrit, fille de son père, elle aussi actrice. Ainsi que celui de Lily-Rose Depp, depuis l'alliance de Samuel Benchetrit avec Vanessa Paradis, dont on ne présente plus les talents devant une caméra ou un objectif.