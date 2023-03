"Tu es beau" : Ce rendez-vous en cachette entre Marie Trintignant et Samuel Benchetrit, leur dernier échange avant le drame

Lorsqu'en juillet 2002, Bertrand Cantat, charismatique chanteur du groupe de rock Noir Désir, et Marie Trintignant, actrice talentueuse, se rencontrent, c'est le coup de foudre : les deux quittent tout pour se mettre ensemble et vivent une histoire sans filtre, parfois brutale, pendant laquelle ils s'obligent à couper tout contact avec leurs anciennes liaisons respectives.

D'anciennes liaisons qui sont surtout les parents de leurs enfants : Bertrand Cantat est marié avec Krisztina Rady, la mère de ses deux enfants (Milo et Alice), alors que Marie Trintignant est toujours unie avec le réalisateur Samuel Benchetrit, le père de son dernier fils Jules, âgé de 4 ans. Et c'est justement de celui-ci que part leur dernière dispute : avant de partir en Lituanie, où Marie Trintignant va tourner son dernier film, elle demande au père de son fils de se voir pour régler des procédures.

Et se montre énigmatique : "Tu es beau. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Je vais partir. Seule. Je vais faire ce film. Et après j'y verrais clair", lui aurait-elle dit selon le livre sorti par le réalisateur, La Nuit avec ma femme, en 2016 et plus récemment Désir Noir, l'ouvrage biographique édité chez Flammarion sorti il y a quelques jours par Anne-Sophie Jahn. Samuel, qui a 11 ans de moins qu'elle et distingue sur l'épaule de sa femme le S de son prénom, accepte... mais ne la reverra jamais.

"Je t'embrasse ma petite Janis"

En effet, quelques jours plus tard, lors de l'une des dernières fêtes de fin de tournage, sa femme retrouve Bertrand Cantat. Et celui-ci est très énervé : malgré leur pacte, elle a reparlé avec Samuel Benchetrit. Il n'a sans doute pas connaissance de leur petite entrevue, mais a trouvé un texto du réalisateur à sa femme. Une des phrases le fait tiquer et éveille sa jalousie : "Appelle-moi quand tu peux, rien de grave, juste pour la promo du film. Je t'embrasse ma petite Janis". La dernière formulation, qui rappelle leur film Janis et John, ne lui plait pas, et alors que Marie Trintignant le renvoie dans ses cordes avec une phrase laconique, "Me fais pas chier avec ça ", il s'énerve : "C'est un déséquilibre, une entorse à l'harmonie !".

La spirale funeste est engagée : pendant toute la soirée, les deux amants se disputent, sans vouloir s'étendre sur le sujet avec Nadine Trintignant, qui vient se renseigner sur les raisons de leur brouille. Plus tard dans la nuit, alors que les voisins témoigneront d'heures entières de hurlements et de dispute, le destin de Marie Trintignant sera finalement scellé à la force des poings du chanteur...