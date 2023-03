"Ils ont 12 ans d'âge mental" : Marie Trintignant et Bertrand Cantat charmés dès la première minute, une proche choquée

Lors de leur rencontre, Marie Trintignant et Bertrand Cantat ont rapidement été épris l'un de l'autre. Dès les premières minutes, le courant passe sans qu'ils aient besoin de beaucoup échanger. Et cette connexion saute aux yeux de beaucoup. Notamment des proches. La soeur du leader de Noir Désir se souvient ne pas avoir reconnu son frère, comme le rapporte la journaliste Anne-Sophie Jahn dans son ouvrage Désir Noir, paru ce mercredi 15 mars aux éditions Flammarion. Un livre qui revient sur la rencontre de l'actrice et de son compagnon, jusqu'à ce que ce dernier ne la qui l'a roue de coups, jusqu'à la laisser dans un état gravissime, avant qu'elle ne décède quelques jours plus tard, dans une clinique de Neuilly-sur-Seine.

C'est Ann, la soeur de Cantat, qui présente Marie Trintignant à celui-ci, en couple alors avec Krisztina, son épouse, enceinte de sept mois de leur deuxième enfant. "Sa peau est marquée, mais quand il la dévisage, il a le regard bleu malicieux d'un petit garçon, écrit la journaliste. Marie est d'une beauté troublante, mystérieuse." "Soudain, ils ont 12 ans d'âge mental, ils n'osent pas se regarder, lit-on. Ann n'a jamais vu son frère comme ça. Elle remarque que Marie, toujours à faire le clown d'habitude, se comporte comme une petite fille timide." "L'assemblée les observe, ébahie, tandis qu'ils échangent sur Ferdinand Céline et leurs autres affinités littéraires", continue l'auteure.

Je n'avais pas imaginé que vous tomberiez amoureux...

Dès le retour dans la voiture avec Ann, petite soeur de Bertrand Cantat depuis décédée, celle qui était alors en couple avec Samuel Benchetrit, père de son fils Jules, confie être tombée raide dingue amoureuse. "Ann est stupéfaite : 'Je sentais que vous auriez des choses à vous dire, vous partagez le même genre d'humour, de générosité, le même goût pour la poésie, écrit Anne-Sophie Jahn dans Désir Noir. Mais je n'avais pas imaginé que vous tomberiez amoureux..." Un coup de foudre qui n'aura pas mis longtemps à se transformer en drame. "Marie est étendue sur le tapis. Il la déshabille et la couche nue, inconsciente dans le lit. Elle ne dit rien, elle n'ouvre pas les yeux. Le chanteur ne s'en inquiète pas. Il pose un linge humide sur son visage brisé. Est-il possible qu'il n'ait pas compris la gravité de son geste. Un peu après minuit et demi, la concierge qui a entendu 'comme des coups de poing sur la table, des glissades de chaises sur le sol et des chutes de chaises', tape à la porte pour leur demander de faire moins de bruit", rapporte aussi la journaliste, faisant le récit de la nuit de l'horreur.