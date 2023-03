Marie Trintignant mariée à Samuel Benchetrit et "incapable de tromper" : un divorce inévitable à cause de Bertrand Cantat

Quelques mois avant sa mort, provoquée par les coups portés de Bertrand Cantat, Marie Trintignant, grande comédienne mariée à l'acteur Samuel Benchetrit, avec qui elle a un fils prénommé Jules, lui fait part de son intention de se séparer de lui. Cette rupture, Anne-Sophie Jahn y revient plus en détails dans les pages de son livre Désir Noir, publié ce mercredi 15 mars aux éditions Flammarion. A l'époque, la fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant ne s'attend pas à avoir un coup de foudre pour Bertrand Cantat, leader de Noir Désir, qu'elle rencontre lors d'un concert en vue de la préparation de son rôle de Janis Joplin. Leur mise en relation a lieu grâce à Anne, amie de Marie et soeur de Bertrand Cantat, à qui elle avoue son coup de foudre.

Pour Marie Trintignant, cette histoire d'amour apparaît comme une évidence. Le réalisateur Pierre Salvadori l'a expliqué à Anne-Sophie Jahn : "Elle l'avait rencontré et elle avait décidé de quitter Samuel. Ça ne m'a pas surpris. Elle était incapable de rester avec un homme pour de mauvaises raisons. Cette rencontre l'avait bouleversée et elle était très amoureuse." Marie Trintignant, toujours officiellement en couple avec Samuel, confie également qu'elle ne peut pas jouer sur deux tableaux. "Marie m'a expliqué qu'elle était incapable de tromper quelqu'un parce qu'elle avait trop mauvaise mémoire et qu'elle n'arriverait jamais à se rappeler ses mensonges et donc à avoir deux amants." C'est en 2002 qu'elle met un terme à leur mariage pour ne plus avoir à se cacher avec Bertrand Cantat.

Samuel Benchetrit ne la retient pas, conscient qu'il ne pourrait pas faire grand chose pour aller à l'encontre des sentiments de la mère de son fils : "Samuel est resté très discret. Ils avaient l'air de bonne entente." Jusqu'au bout, Marie et Samuel sont restés en bons termes. A tel point qu'ils tournaient encore ensemble. L'un des derniers textos que lui a envoyés Samuel Benchetrit, aujourd'hui heureux avec Vanessa Paradis, aurait d'ailleurs déclenché la colère noire de Bertrand Cantat et les coups fatals qu'il lui a portés à Vilnius.

Un drame inoubliable

Malgré leur histoire d'un an et demi, Bertrand Cantat se méfie des relations de Marie Trintignant avec ses ex et pères de ses enfants. Dans un excès de rage et de jalousie, le chanteur assène de fortes claques à la comédienne dans leur chambre d'hôtel de Vilnius en Lituanie, où Marie joue sous la houlette de sa maman Nadine pour le téléfilm Colette.

L'actrice tombe inconsciente au sol avant que Bertrand Cantat ne l'installe dans son lit. C'est à Samuel Benchetrit qu'il livre son premier coup de fil après le drame. Ce dernier lui conseille de contacter Vincent, le frère de Marie. Si lui débarque sans avoir conscience de l'urgence qui se joue, Bertrand Cantat tarde à appeler les secours. Rapatriée en France, Marie Trintignant décède le 1er août 2003, malgré l'intervention du chirurgien Stéphane Delajoux. S'en suit alors un long procès de Bertrand Cantat, accusé, jugé et condamné d'avoir tué la comédienne. Il est aujourd'hui libre.