Vanessa Paradis avec son mari Samuel Benchetrit : malgré un souci de santé bien gênant, elle brille

C'est un duo à la fois discret, intime et à coeur ouvert qui a été applaudi ce 14 octobre 2022 à Sainte-Maxime. Vanessa Paradis jouait en effet Maman sur les planches de la ville au côté de son cher mari Samuel Benchetrit , ce dernier étant également metteur en scène et auteur de la pièce. Var Matin était présent durant la représentation et a raconté l'événement qui a fait salle comble.

Sainte-Maxime est une ville que Vanessa Paradis connaît bien. Ses parents, Corinne et le regretté André, y a possédaient un hôtel. C'est non loin de là qu'elle et l'ex et père de ses deux enfants Lily-Rose et Jack, Johnny Depp avait élu domicile un temps au début des années 2000 dans le village voisin du Plan-de-la-Tour. Sur scène, l'actrice-chanteuse donne la réplique à son mari, ce dernier succédant à Eric Elmosnino pour cette tournée. Ils incarnent des parents sans enfant qui font un "transfert filial" sur un jeune homme de 25 ans croisé dans la rue.

"Jupe en cuir pomettes hautes, chignon et voix bien au-delà du timbre qu'on lui donnaît habituellement", Vanessa Paradis incarne subtilement son personnage de quinquagénaire et désir d'enfant inassouvi, écrit le quotidien. Avec sa moitié, elle donne vie à un couple comme tant d'autre et brille sous les projecteurs, malgré une "méchante conjonctivite visible des spectateurs du premier rang". Il en faut plus pour faire faillir la comédienne. Après le spectacle, le couple s'est effacé en toute discrétion, après quelques mots avec des proches qui ont pu les saluer dans leurs loges.

Si elle n'est pas mère au théâtre, elle est dans la vraie vie, maman et même belle-maman de Saul Benchetrit (née de l'union entre Samuel Benchetrit et Anna Mouglalis) et de Jules Benchetrit (fruit des amours du réalisateur et de Marie Trintignant). En couple depuis novembre 2016, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se sont mariés le 30 juin 2018 à Saint-Siméon, à l'est de Paris. Dans le passé, l'interprète du titre Joe Le Taxi a été la compagne de Florent Pagny, Lenny Kravitz, Stanislas Merhar puis de Johnny Depp de juin 1998 à juin 2012. Suite à son divorce, elle a entretenu une relation avec Benjamin Biolay avant de rencontrer Samuel Benchetrit.