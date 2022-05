Florent Pagny, sa rupture avec Vanessa Paradis : un détail l'a vraiment gêné, ses confidences...

En 1988, Florent Pagny, star de l'émission 300 choeurs : Vos 25 grands airs lyriques préférés ce vendredi 6 mai 2022, sur France 3, rencontrait Vanessa Paradis pour la première fois alors qu'elle était en plein tournage du film Noce Blanche. Il avait 27 ans, elle en avait 16. À l'époque, le chanteur s'était rapidement improvisé ange gardien de Vanessa, qui était très gênée par les nombreuses scènes de nus que le réalisateur Jean-Claude Brisseau lui imposait. Ni une ni deux, Florent Pagny n'avait pas hésité à voler au secours de sa belle en allant régler lui-même le problème avec le réalisateur. Ils débutaient ensuite une belle histoire d'amour, scandaleuse pour beaucoup en raison de leur grande différence d'âge.

Interviewé dans le documentaire Florent Pagny, une voix nue diffusé sur France 3 en 2018, l'interprète du titre Ma liberté de penser avait confié avoir été gêné par un détail très troublant lorsqu'il sortait avec la chanteuse. "Me promener avec Vanessa, c'était un truc de fou, s'est-il souvenu. Elle zappait tout le monde. Elle arrivait quelque part, tu étais le porte-valise, tu n'étais même pas le mec. C'était juste elle qui rayonnait. Donc tu apprends que, voilà, tu peux être aussi une vedette mais selon avec qui tu es, tu disparais. Et elle, elle avait cette faculté de faire disparaître les gens qu'il y avait autour d'elle."

Cet homme célèbre à l'origine de leur rupture

Ayant parfois l'impression d'être transparent à côté de Vanessa Paradis, il s'en accommodait parfaitement et était même très fier de sa compagne. "J'ai jamais eu un super gros égo, j'ai un égo normal. Si d'un seul coup je passe à la trappe, ce n'est pas grave. De toute façon on vivait ensemble donc après, je reprenais les commandes à la maison", avait-il ainsi confié. En 1991, le couple se séparait à la suite d'une proposition professionnelle que Vanessa Paradis ne pouvait pas refuser. Lenny Kravitz lui demandait de la rejoindre aux Etats-Unis afin de créer son prochain album.

Après leur séparation, l'aura de Vanessa Paradis était intacte auprès de l'entourage de Florent Pagny. "Ce n'était pas seule­ment une histoire qui s'arrê­tait... Le plus trou­blant, c'est de voir que mes copains avaient plutôt choisi de la suivre que de rester avec moi. C'était presque plus ça qui me déran­geait", a-t-il révélé, ajoutant qu'il n'avait gardé toutefois que de bons souvenirs avec l'artiste.

Depuis, le chanteur - qui a annoncé souffrir d'un cancer du poumon en janvier 2022 - a retrouvé l'amour et s'est marié avec Azucena Caamaño avec laquelle il a eu deux enfants : Inca (né en 1996) et Aël (née en 1999).