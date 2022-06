Vanessa Paradis tactile avec Samuel Benchetrit : soirée en amoureux à l'hôtel Les Jardins du Faubourg

Invitée par Jennifer Boccara à l'anniversaire de l'hôtel Les Jardins du Faubourg le 9 juin 2022 à Paris, Vanessa Paradis est venue accompagnée de son époux, le réalisateurSamuel Benchetrit. Rayonnante, l'actrice du film L'Arnacoeur avait choisi la simplicité pour cet événement, préférant une mise en beauté très naturelle et un maquillage léger presque imperceptible. Habillée avec un top vintage, un pantalon orangé large et un gros manteau noir en laine, l'ex-femme de Johnny Depp s'est montrée très tendre avec son époux, élégant dans une tenue casual associant un jean et des baskets blanches à une veste bleue marine.

Récemment interrogée dans le cadre du procès qui opposait son ex-mari Johnny Depp à Amber Heard, la belle blonde a tenu le premier rôle dans la pièce de théâtre Maman (écrite par Samuel Benchetrit). Sur les planches, elle était aux côtés d'Eric Elmosnino et Félix Moati. Véritable muse de son mari réalisateur, la chanteuse de 49 ans est également dans la distribution de Cette musique ne joue pour personne, sorti le 29 septembre 2021 au cinéma.

Maman de Lily-Rose Depp - mannequin et égérie Chanel qui a célébré ses 23 ans le 27 mai dernier - et de Jack Depp (fruit de son amour avec Johnny Depp né le 9 avril 2002 ), elle est devenue belle-mère de Saul Benchetrit (née de l'union entre Samuel Benchetrit et Anna Mouglalis) et de Jules Benchetrit (fruit des amours du réalisateur et de Marie Trintignant). Comédienne, Saul Benchetrit a été récemment vue dans le dernier film de Lisa Azuelos, I love America, aux côtés de Sophie Marceau.

En couple depuis novembre 2016, Vanessa Paradis et l'écrivain et réalisateur français Samuel Benchetrit se sont mariés le 30 juin 2018 à Saint-Siméon, à l'est de Paris. Dans le passé, l'interprète du titre Joe Le Taxi a été la compagne de Florent Pagny, Lenny Kravitz, Stanislas Merhar puis mariée à Johnny Depp de juin 1998 à juin 2012. Suite à son divorce, elle a entretenu une relation avec Benjamin Biolay avant de rencontrer Samuel Benchetrit.