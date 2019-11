Marie Trintignant: Le long coup de fil de Bertrand Cantat tandis qu'elle mourait

Dimanche 24 novembre 2019, à 23h10 sur M6, Enquête exclusive consacrera son nouveau numéro à l'affaire Bertrand Cantat/Marie Trintignant. Alors que des images de l'audition de Bertrand Cantat seront diffusées, que des révélations seront faites sur l'autopsie de Marie Trintignant et que Lio se livrera à de lourdes accusations, le document revient également sur les six heures lors desquelles la comédienne était inconsciente dans sa chambre d'hôtel.

C'est connu, le point de départ de la dispute entre les deux amants est un SMS de Samuel Benchetrit, ex-compagnon de Marie Trintignant et père de son fils Jules, né en 1998. Alors que son ex-femme est en tournage à Vilnius (Lituanie) et que Cantat l'accompagne, le réalisateur et écrivain de 46 ans écrit quelques mots à son ex-femme et signe son message "ma petite Janice" - la comédienne avait tourné Janis et John quelques mois plus tôt, sous sa direction. Ce message a interpellé Bertrand Cantat, qui n'a eu de cesse ensuite de questionner sa compagne pour savoir que ce que son ex lui voulait exactement.

C'est ensuite auprès de lui, alors qu'elle plongeait dans le coma dans sa chambre d'hôtel après avoir essuyé ses coups, que Bertrand Cantat se renseigne auprès de l'auteur du SMS. Il l'appelle et pendant cinquante-neuf minutes, les deux hommes discutent. Enquête exclusive revient sur la teneur des échanges rapportés aux enquêteurs par Benchetrit. "Il me disait : 'T'inquiète pas, elle t'aime Marie'", a révélé Cantat. Samuel Benchetrit de son côté a déclaré lors de sa déposition : "Il avait l'impression qu'on se foutait de sa gueule et qu'on s'envoyait des messages dans son dos. Qu'il avait explosé sa famille [le rockeur de Noir Désir avait qutté Krisztina Rády pour Marie, NDLR] alors que Marie et moi avions une relation. Je lui ai dit d'écrire une grande lettre d'amour et que Marie était au-dessus d'une bagarre comme celle-là. J'ai demandé à parler à Marie et il a dit qu'il valait mieux la laisser dormir."

Samuel Benchetrit avait vu juste, Bertrand Cantat était jaloux de leur relation et ne supportait pas que Marie Trintignant ne coupe pas les ponts avec lui alors qu'il l'a fait avec son ex-femme Krisztina Rády, mère de ses deux enfants, Milo (21 ans) et Alice (16 ans). Il a d'ailleurs raconté à la police : "Si je l'avais [son ex-femme, NDLR] au téléphone cinq ou dix minutes, c'était trop. Marie ne le supportait pas. Elle se demandait ce qu'on pouvait bien avoir à se dire. Je me suis dit que j'allais faire une preuve d'amour à Marie, du coup j'ai décidé d'appeler Krisztina. J'ai été très dur au téléphone avec elle. Je lui ai dit qu'on ne devait pas faire de conversation longue : 'Tu m'envoies des textos pour me dire tel jour je prends les enfants...' " Alors, quand il s'est rendu compte que sa compagne n'a pas eu la même dévotion, Bertrand Cantat a "ressenti un sentiment d'injustice" et a expliqué à la justice : "Je n'étais pas d'accord pour que les choses soient dans ce déséquilibre-là. (...) Je lui ai expliqué que je me sentais mal avec ce texto et Marie se débarrassait de la question, elle ne voulait pas en parler."

La suite tragique, on la connaît.