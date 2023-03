Bertrand Cantat et Marie Trintignant : Les coulisses sombres de leur rencontre, un "coup de foudre" avant le drame

Vingt ans plus tard, personne n'a oublié le drame effroyable qui s'est joué dans une chambre d'hôtel à Vilnius, en Lituanie : alors en tournage dans le pays pendant l'été 2003, Marie Trintignant voit son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, la rejoindre pour quelques jours. Mais leurs relations sont houleuses et lors d'une dispute, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, celui-ci la roue de coups, jusqu'à la laisser dans un état gravissime.

Quelques jours plus tard, rapatriée en France en urgence, la jeune femme décèdera à 41 ans, laissant derrière elle une belle carrière et quatre garçons âgés de 16, 10, 7 et 5 ans. Un meurtre pour lequel le chanteur a été condamné à 8 ans de prison, et qui a conclu de la pire des manières une histoire dont les débuts avaient presque des airs de conte de fée. En effet, un an plus tôt, tous les deux avaient vécu un véritable coup de foudre dans un endroit inattendu selon le livre Désir Noir, de Sophie Jahn (Flammarion).

En effet, alors qu'elle est en tournage dans le Sud, l'actrice rencontre Ann Cantat, la soeur du chanteur, qui lui propose d'aller voir son frère en concert à Vaison-La-Romaine, en Provence. Lorsque leurs yeux se croisent, l'attirance est immédiate, mais le contexte est compliqué : Marie Trintignant est en couple avec Samuel Benchetrit depuis huit ans et a, avec lui, un fils, Jules (4 ans à l'époque) avec lui. Bertrand Cantat, quant à lui, est marié avec Krisztina Rady depuis neuf ans. Et la jeune Hongroise, déjà mère de leur petit Milo (5 ans à l'époque), est enceinte d'Alice, leur fille.

Janis et John, le tournage où tout a basculé...

Mais rien ne peut combattre leur amour : la "solaire" Marie, selon l'autrice, qui transmet son "goût de de la vie, de la fête, de la famille" sur ses tournages, craque pour Bertrand Cantat, notamment durant le tournage de Janis et John.

Un tournage "en famille", raconte un témoin du livre, qui se rappelle de ce moment un peu étrange. En effet, le film est réalisé par Samuel Benchetrit, le compagnon de Marie Trintignant, avec en duo vedette l'actrice... et son ex, François Cluzet ! Jean-Louis Trintignant, le père de Marie fait également partie du casting, mais selon le même témoin, personne ne "se rend compte" que le réalisateur et la comédienne se séparent.

"On a senti des petites piques entre eux mais seulement à la fin du tournage...", explique-t-il. La rupture est pourtant bien consommée et quelques jours plus tard, les deux amants se retrouvent. Krisztina Rady a accouché il y a cinq jours de sa fille, Alice, et écrit à Marie Trintignant pour l'en informer. La jeune femme hésite, quitte le chanteur mais finit par revenir avec lui. Leur relation est finalement officialisée, d'abord auprès de l'ex-femme du chanteur, qui semble accepter leur relation malgré la jalousie de la jeune femme, puis auprès de leurs amis et de la presse.

Mais très vite, une relation difficile apparait, marquée de jalousie, de crises et de colère. Une histoire qui débouchera sur un véritable drame : la mort de Marie Trintignant, puis le suicide, toujours inexpliqué, de Krisztina Rady en 2010...