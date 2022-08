Marie Trintignant : Ses fils Roman, Paul, Léon et Jules divisés après sa mort, une "fratrie découpée"

C'est le 1er août 2003 que Marie Trintignant est morte sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. Ce lundi 1er août 2022, c'était il y a 19 ans que ce drame est arrivé et a séparé les quatre enfants de l'actrice. Une fraction dont ils ont tous beaucoup souffert. La fille de Nadine et du désormais regretté Jean-Louis Trintignant avait quatre enfants de quatre pères différents. Roman, son aîné, 36 ans, fruit de ses amours avec le batteur du groupe Téléphone, Richard Kolinka. Paul Cluzet, 29 ans, fils que Marie Trintignant a eu avec François Cluzet. Léon, issu de sa relation avec Mathias Othnin-Girad, 26 ans aujourd'hui, et enfin le petit dernier Jules Benchetrit. Fils de Samuel Benchetrit, le jeune homme de 24 ans est désormais le demi-frère de Jack et Lily-Rose Depp.

Quatre beaux garçons qui étaient très unis lorsque leur maman était encore de ce monde. Paul Cluzet n'avait que 10 ans quand le drame s'est produit, lui retirant sa mère à jamais. Il a ensuite été remis à son célèbre papa. "Paul n'a pas bien compris ce qui lui arri­vait sur le moment. Ce qui était terrible c'est que les gamins étaient élevés tous ensemble et qu'il a fallu que les pères récu­pèrent chacun le leur. Pour eux, cette fratrie qui a été décou­pée en morceaux a été un manque de repères terrible", avait fait savoir François Cluzet à Europe 1. Une fratrie qui a eu bien du mal à se reconstruire, et le fait encore, presque vingt ans plus tard. Nadine Trintignant qui donnait des nouvelles de ses petits-fils en janvier dernier dans les colonnes de Gala les a décrits comme "brisés", victimes de "fêlures dont on ne se défait jamais".

Que deviennent Roman, Paul, Léon et Jules ?

Paul Cluzet était parti vivre en Australie, il y a quelques années, "pour une histoire d'amour", comme confié par son père. Il souhaitait alors devenir écrivain. Léon, âgé de 6 ans au moment de la mort de Marie Trintignant, n'est jamais sorti de l'ombre depuis. En revanche, Roman Kolinka et Jules Benchetrit ont suivi les traces de leur mère, en restant sous le feu des projecteurs. À 14 ans, Roman a joué dans Victoire ou la douleur des femmes, un téléfilm réalisé par sa grand-mère, puis a été dirigé par celle-ci une nouvelle fois dans L'île bleue (2001) puis dans Colette, une femme libre (2004). Après le décès de sa mère, il s'est orienté vers le cinéma et a tourné dans plusieurs films, dont trois réalisations de Mia Hansen-Løve. L'aîné "a des restaurants, il tourne et travaille beaucoup", confiait Nadine Trintignant à nos confrères. "Paul écrit mais ne veut pas encore me montrer alors que mon éditeur veut le lire. Léon travaille dans la restauration. Jules est acteur. Il va bientôt interpréter Sami Frey dans le film que fait Danièle Thompson sur Brigitte Bardot", avait-elle ajouté.

Ce tatouage commun aux quatre frères

Ses fils étaient pour Marie la prunelle de ses yeux. Et ces derniers le lui rendent bien. Nadine Trintignant faisaient ainsi une touchante révélation à leur sujet. "Un jour, on était en Polynésie pour tourner Le prince du Pacifique, et toute l'équipe se faisait tatouer des trucs, avait-elle raconté. Marie a fait faire en bas du ventre un soleil avec quatre rayons au bout desquels sont inscrits les quatre noms de ses fils. Eux, aujourd'hui, ont tous 'Maman' ou 'Marie' tatoué sur leur poitrine ou leur épaule."