Marie Trintignant : Ce beau geste de ses 4 enfants révélé tardivement...

Marie Trintignant est morte le 1er août 2003, victime des coups de son ancien compagnon Bertrand Cantat après une violente dispute survenue dans sa chambre d'hôtel à Vilnius, en Lituanie. La populaire comédienne - qui tournait à l'époque le téléfilm Colette, une femme libre - aurait dû fêter son passage dans la soixantaine le 21 janvier 2022. Pour tout son clan, cette date sera inévitablement dure à vivre. Nadine Trintignant fait des confidences dans les pages de Gala.

Alors qu'elle a tourné pour Arte le documentaire intitulé Marie Trintignant, tes rêves brisés - diffusion prévue le 26 janvier - la réalisatrice Nadine Trintignant a longuement évoqué la vie et la carrière de sa défunte fille auprès du magazine Gala. Elle s'est notamment souvenue d'elle comme étant une mère "merveilleuse" qui "emmenait ses enfants sur tous les tournages, partout". L'occasion d'évoquer un souvenir et faire une touchante révélation : "Un jour, on était en Polynésie pour tourner Le prince du Pacifique, et toute l'équipe se faisait tatouer des trucs. Marie a fait faire en bas du ventre un soleil avec quatre rayons au bout desquels sont inscrits les quatre noms de ses fils. Eux, aujourd'hui, ont tous 'Maman' ou 'Marie' tatoué sur leur poitrine ou leur épaule."

Marie Trintignant était la mère de quatre enfants, nés de pères différents, qui sont aujourd'hui "brisés" victimes de "fêlures dont on ne se défait jamais" selon Nadine, qui donne toutefois des nouvelles réjouissantes de ces derniers. "Roman [fils de Richard Kolinka, né en 1986] a des restaurants, tourne, il travaille beaucoup. Paul [fils de François Cluzet, né en 1993] écrit mais ne veut pas encore me montrer alors que mon éditeur veut le lire. Léon [fils de Mathias Othnin-Girard, né en 1996] travaille dans la restauration. Jules [fils de Samuel Benchetrit, né en 1998] est acteur. Il va bientôt interpréter Sami Frey dans le film que fait Danièle Thompson sur Brigitte Bardot", confie-t-elle.

