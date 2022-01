Marie Trintignant : Ce terrible SMS envoyé à sa mère avant le drame révélé tardivement

Marie Trintignant est morte le 1er août 2003, à seulement 41 ans. La comédienne a été tuée par son compagnon de l'époque, le chanteur Bertrand Cantat, après une violente altercation dans une chambre d'hôtel de Vilnius (Lituanie). Un drame terrible qui a profondément marqué ses célèbres parents, Jean-Louis et Nadine Trintignant. La réalisatrice, qui a plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer son deuil et sa haine envers le chanteur, va dévoiler un documentaire sur Arte le 26 janvier.

Les téléspectateurs pourront découvrir, dès 22H45, Marie Trintignant, tes rêves brisés. "Même si j'évoque le sort des femmes battues, je refuse que Marie en devienne le porte-drapeau. Je tenais à la respecter en n'abordant pas sa vie privée, mais plutôt son chemin professionnel ou ses colères militantes. Je voulais dire aussi sa capacité à mettre du soleil partout où elle passait", confie Nadine Trintignant à Télé Star. Mais impossible pourtant de ne pas revenir sur le parcours intime de Marie, qui tournait alors le téléfilm Colette, une femme libre au moment de sa mort. Ainsi, la mère éplorée se souvient de l'emprise de Bertrand Cantat - quasi blacklisté du show business depuis - sur Marie : "Un soir, je me suis même mise en colère car elle m'annonçait vouloir arrêter son métier pendant deux ans, au prétexte de s'occuper de ses quatre fils. Il était clair que c'était son assassin qui voulait la voir tout abandonner."

Nadine Trintignant, qui refuse depuis la mort de sa fille d'utiliser le nom du chanteur quand elle l'évoque, a aussi dévoilé que Marie lui avait envoyé un terrible SMS "deux semaines avant le drame". Quelques mots empruntés à un autre, le tout accompagné d'une confidence personnelle angoissante : "Un vers de Baudelaire : 'Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille' et c'était signé : 'Ta fi-fille battue.'" A ce moment, la réalisatrice se faisait déjà un sang d'encre mais avait été finalement apaisée peu après lorsque Marie lui avait assuré que tout était "arrangé" dans son couple. Nadine pensait alors naïvement que le couple avait rompu et que Bertrand Cantat avait accepté la situation. L'histoire lui a malheureusement donné tort...