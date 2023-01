Marie Trintignant, son fils Jules pas ménagé à sa mort : "Il fallait ne lui laisser aucun espoir", Samuel Benchetrit raconte

Décédée dans la nuit du 23 au 24 juillet 2003 sous les coups de Bertrand Cantat, Marie Trintignant avait quatre enfants : Roman, né en 1986 et qui a pour père Richard Kolinka, Paul, né en 1993, dont le père est François Cluzet, Léon né en 1996 de l'amour de sa maman pour Mathias Othnin-Girard, et enfinJules, né en 1998, et dont le père est Samuel Benchetrit. Agé de 5 ans à la mort de sa maman, Jules a assisté à l'incarcération de Bertrand Cantat puis à l'obtention de sa liberté conditionnelle, en 2007, puis totale en 2010. Un coup dur pour le jeune garçon qui avait demandé à son papa comment réagir s'il venait à rencontrer un jour l'assassin de sa maman.

Interviewé par Le Monde, Samuel Benchetrit avait révélé quels mots il avait dits à son fils pour le rassurer quant à cette éventualité sordide. "Notre fils est un chef-d'oeuvre [...] La dignité et le courage incarnés. Il n'a jamais parlé de cette affaire, sans doute pour ne pas me faire de peine, mais il a toujours tout compris. Quand l'autre [Bertrand Cantat ndlr] est sorti de prison, il a ressenti une certaine angoisse : "Et si je le rencontre...?" Eh bien tu seras grand, fort, libre mon fils. Et je pense qu'il aura bien plus peur que toi." a-t-il raconté.

Face aux journalistes du JDD, l'acteur avait également confié comment il avait tenté d'apaiser son fils au moment de la mort de sa mère : "A la mort de Marie, je suis allé voir les médecins qui m'ont aidé à lui parler. Ce ne devait pas être un secret de famille. Puis, à l'époque du procès, nous sommes beaucoup partis en voyage." Des voyages salvateurs pour le jeune garçon qui venait de vivre l'un des pires traumatismes que peut vivre un enfant.

De même, un ami médecin avait beaucoup conseillé Samuel Benchetrit sur la manière d'accompagner son fils dans le deuil de sa mère. "Lui m'a conseillé d'être très clair, de ne lui laisser aucun espoir, de lui faire comprendre qu'il ne la reverrait plus, même si elle apparaissait dans ses rêves. Et de l'emmener à l'enterrement, pour l'après, pour plus tard", avait confié l'actuel mari de Vanessa Paradis auprès des journalistes de ELLE.

Très proche de sa soeur Saül (fruit de l'amour entre son père et Anna Mouglalis), Jules marche désormais dans les pas de sa maman puisqu'il débute une carrière prometteuse dans le cinéma. Il a ainsi obtenu son premier rôle dans un film de son père, Chez Gino, en 2011 puis a joué avec Liza Azuelos dans le film Une rencontre, en 2014 mais aussi dans Asphalte, en 2015.